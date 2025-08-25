Društvo

"TAMAN KAD TREBA!" Građani zadovoljni novim ekonomskim merama - "Biće dobro svima..." (VIDEO)

В.Н.

25. 08. 2025. u 14:22

MERE za bolji standard građana, koje je juče predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predviđaju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto od 1. septembra za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, snižavanje kamata na kredite, izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, dodatne popuste na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogreva, a za najugroženije će biti besplatan.

Foto: Novosti

Pitali smo građane kako su zadovoljni merama o kojima je juče govorio predsednik. 

- Taman kad treba! S obzirom da je situacija u Srbiji takva kakva jeste, doneo je odluku u pravo vreme. Ja radim za minimalac, meni je ovo taman dobro došlo. I svaka čast njemu - rekao je jedan od građana koje smo anketirali. 

- Mislim sve pozitivno i mere treba da se realizuju. Vreme je da se tako razmišlja. Pomirenje i dogovor. Nema budućnosti u Srbiji na drugi način - istakla je jedna sugrađanka. 

Neki sugrađani dodaju da je bogatima krivo zbog ovih ekonomskih mera:

- Biće dobro svima, pretpostavljam. Pošto vidim da je bogatima nešto krivo... Siromašnima bi odgovaralo. Meni lično bi odgovaralo. Svima nam odgovara da cene idu dole. Kada čovek pogleda da su marže prevelike, i da se neko bogati bukvalno na našim leđima... Nisu nam baš toliko debela leđa. 

Pogledajte šta Beograđani misle o novi ekonomskim merama u priloženom videu:

Detaljan spisak 23 grupe namirnica koje će biti snižene kao posledica ograničenja trgovačkih marži pročitajte u našoj posebnoj vesti KLIKOM OVDE!

