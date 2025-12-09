Tenis

SVET SPORTA U ŠOKU! Bastijan Švajnštajger dobio ponudu da za milion i po evra otkrije sve o razvodu od Ane Ivanović

09. 12. 2025. u 10:35

Srpska teniserka Ana Ivanović i bivši fudbaler Bastijan Švajnštajger uskoro će i zvanično postati bivši supružnici, a kako prenose nemački mediji, žele da njihov razvod prođe što tiše i brže.

СВЕТ СПОРТА У ШОКУ! Бастијан Швајнштајгер добио понуду да за милион и по евра открије све о разводу од Ане Ивановић

Foto: Profimedia

Međutim, slavna Opra Vinfri uputila je Bastijanu Švajnštajgeru zanimljiv poziv. Navodno, Opra priprema "najintimniju sezonu dosad" i želi goste koji nose snažnu životnu i emotivnu priču.

A malo ko to, po mišljenju holivudskih producenata, ima u tolikoj meri kao Basti - od blistave karijere i sportskih trijumfa, do braka koji je godinama punio naslovne strane.

Prema rečima izvora, voditeljka je spremna da izdvoji čak milion i po evra samo da bi dobila njegovu priču "iz prve ruke". Njena ekipa, kako tvrde izvori, već nedeljama pokušava da se probije do Švajnštajgerovog tima.

Zvala ga je preko agenata i PR menadžera najmanje dva puta. Fascinirana je njegovim mirnim karakterom, ali i njegovim životnim izborima. 

Vest je, naravno, munjevito stigla i do Ane. Prema navodima iz njene porodice, Ivanovićkin telefon je bukvalno eksplodirao od poziva novinara, rodbine i starih prijatelja čim je priča procurila.

- Ana nikad nije volela senzacionalizam, posebno ne američki tip medijskog pritiska. Ona živi mirno, povučeno, posvećena je porodici. Ali razume da je deo priče koja interesuje ceo svet. Ako Basti želi da gostuje, ona će to poštovati. Samo se nada da Opra neće insistirati na detaljima iz njihovog braka - kaže izvor.

