SAMO MU JE OVO TREBALO! Nikola Jokić saznao baš loše vesti

DENVER Nagets igra jednu od boljih sezona u proteklim godinama, ali su se našli u velikom problemu.

Foto: Printskrin

Kako prenose mediji iz Kolorada bliski Denveru Nikola Jokić će morati da se trudi bez dvojice saigrača koji osim što su sjajni u ofanzivi igraju i veliku ulogu u odbrani.

Kako trenutno stvari stoje, Kristijan Braun i Eron Gordon će biti na raspolaganju treneru Dejvidu Adelmanu tek posle Božića u SAD – oko nove godine.

- Oporavak je spor proces. Pretpostavljam da će njih dvojica provesti praznike bez igranja, rekao je trener Adelman.

Braun se povredio još 12. novembra tokom utakmice sa Klipersima – nastradao mu je levi skočni zglob, a saopšteno je da će pauzirati oko šest nedelja. Nedelju kasnije “ispao” je i Gordon zbog povrede zadnje lože, pa je rečeno da će odsustvovati četiri nedelje.

Odsutan je zbog povrede i Džulijan Stroter.

U međuvremenu Jokić igra najbolju košarku karijere i u proseku po meču beleži 29 poena, 12 skokova i 11 asistencija za manje od 35 minuta u igri.

Nagetsi su na skoru 17-6, a naredna utakmica ih očekuje u noći između četvrtka i petka. U Sakramentu će igrati protiv Kingsa.

