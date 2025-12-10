KAKO IZBEĆI CRNI SCENARIO: Tribina na temu rukometa u Zrenjaninu

Nikoga na sportskoj sceni Srbije nije ostavila ravnodušnim vest da se nekadašnji gigant, vicešampion Evrope, višestruki državni prvak i pobednik Kupa, Proleter iz Zrenjanina, zbog teške finanaijske situacije, nalazi na ivici ponora i pred neprijatnim činom gašenja i zauvek nestajanja.

Trenutno rukometni Superligaš sa obala Begeja, takmiči se, ali nakon neopozive ostavke doskorašnjeg predsednika i nekadašnjeg igrača, Milana Grubanova, nema rukovodstvo i ljude koji bi na sebe preuzeli odgovornost upravljanja i sprovođenja aktivnosti u cilju da se izbegne najcrnji scenario.

- Organizovali smo rukometnu tribinu, kao čin iskrenog sportskog doprinosa i pokušaja da kvalitetnim idejama pokušamo da pronađemo pravi put i svetlo na kraju tunela - kaže Milan Milošević, nekadašnji predsednik RK Proleter, uz napomenu da je na tribini, uz emocije i jedinstvenu želju da klub nastavi da bitiše, bilo i negativnih, ali i puno pozitivnih komentara, diskusija i smernica kako dalje.

Bivši predsednici Dragan Božjak i Milan Grubanov, uz Miloševića, koji je funkciju prvog čoveka kluba obavljao od 2021. godine, u svojim diskusijama istakli su dozu optimizma i želju da iako više nisu na čelu kluba, pomognu i doprinesu, kako bi se već nacrtani, mračni svenario izbegao.

Jedan od zaključaka tribine je da nekolicina ljudi koji su i dalje privrženi i spremni da svojim angažovanjem pomognu, u što hitnijem roku organizuju izbornu Skupštini kluba, na kojoj bi se izabralo privremeno rukovodstvo i odredile dalje, neizbežne smernice.

- Osim emocija i ljubavi, ima zanimljivih ideja i inicijativa, posebno raduje što optimizam kod nekolicine ozbiljnih i rukometu privrženih ljudi postoji, tako da valja prionuti na posao koji nije lak, ali ne i neostvariv - naglasio je Dragan Božjak, uz napomenu da je i sam spreman i raspoložen da pomogne.