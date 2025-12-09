SRBIJA SE U NJIH UZDA: Novak Đoković predvodi spisak tenisera koji će učestvovati na Australijan openu
TENISKA sezona se nedavno završila, a nova je iza ugla. Organizatori Australijan opena saopštili su spisak učesnika za glavni žreb prvog grend slema u godini.
Na njemu se nalazi pet srpskih igrača koje predvodi 4. na ATP listi Novak Đoković, a tu su još i Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Laslo Đere.
Takođe, na listi su i trojica najboljih na planeti - Karlos Alkaraz, branilac titula Janik Siner i Aleksandar Zverev.
Kad su teniserke u pitanju samo će Olga Danilović predstavljati Srbiju u glavnom žrebu. Učestvovaće i Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Koko Gof i Amanda Anisimova. Trofej je 2025. godine osvojila Medison Kiz.
Podsetimo, Australijan open počinje 18. januara.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
