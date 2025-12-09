Tenis

SRBIJA SE U NJIH UZDA: Novak Đoković predvodi spisak tenisera koji će učestvovati na Australijan openu

Časlav Vuković

09. 12. 2025. u 16:00

TENISKA sezona se nedavno završila, a nova je iza ugla. Organizatori Australijan opena saopštili su spisak učesnika za glavni žreb prvog grend slema u godini.

FOTO: Tanjug/AP

Na njemu se nalazi pet srpskih igrača koje predvodi 4. na ATP listi Novak Đoković, a tu su još i Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Laslo Đere. 

Takođe, na listi su i trojica najboljih na planeti - Karlos Alkaraz, branilac titula Janik Siner i Aleksandar Zverev.

Kad su teniserke u pitanju samo će Olga Danilović predstavljati Srbiju u glavnom žrebu. Učestvovaće i Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Koko Gof i Amanda Anisimova. Trofej je 2025. godine osvojila Medison Kiz.

Podsetimo, Australijan open počinje 18. januara.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

