SPAS U VERI I SUVERENISTIMA: Tri nedelje boravka u zatvoru Nikola Sarkozi pretočio u knjigu

Ni kraćeg boravka u zatvoru, ni brže napisane knjige.

Tri sedmice nedavnog iskustva iza rešetaka, bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi pretočio je u "Dnevnik jednog zatvorenika", u kome je preneo zapažanja o apseničkom životu, ali i reminiscencije o aktuelnim političkim i socijalnim tokovima u Francuskoj i svetu. Knjiga na 216 stranica se pojavila se tačno mesec dana po Sarkozijevom izlasku na slobodu.

- U zatvoru nema šta da se vidi, niti šta da se radi. Zaboravljam na tišinu koje uopšte nema u zatvoru, gde se mnogo toga može čuti. Buka je, nažalost, stalna. Ali, kao u pustinji, unutrašnji život se u zatvoru učvršćuje – piše Sarkozi, opisujući "zatvorski pakao".

Kaže da je zatvor za njega bio iskušenje koje je pokušao da učini što je moguće plodonosnijim. Pisao je „hemijskom olovkom, za malim stolom od šperploče“, svakodnevno tokom pritvora, a zatim je listove predavao advokatima koji su to nosili njegovoj sekretarici na prekucavanje. Rukopis je završio posle oslobađanja.

- Obično se kaže da čovek uči u svakoj životnoj dobi. Tačno je, jer sam u zatvoru mnogo toga naučio, i o drugima, i o sebi samom – ističe.

Mnogo više pažnje od toga kako protiče mučna svakodnevica s one strane zatvorske ograde, javnost su zaintrigirale neke Sakrozijeve opaske iz političke sfere i njegova otvorena vrata za politiku suverenista. Sarkozi piše o tome kako ga je Marin Le Pen pitala da ili bi podržao republikanski front protiv njene stranke na sledećim izborima.

- Moj odgovor bio je nedvosmislen. Put obnove desnice može biti dug, ali sam uveren da on može da vodi jedino preko duha najšireg mogućeg okupljanja, bez isključivanja i anatema – jasno je stavio do znanja Sarkozi.

To je pokrenulo lavinu pitanja u javnosti oko toga je li došlo vreme da se konačno ujedini čitava francuska desnica i tako posle dugog niza godina, još od prestanka Sarkozijeve ere 2012, ponovo dođe na vlast.

- Ako smatramo da su Komunistička partija i Nepotčinjeni republikanske stranke, ne vidim zbog čega to ne bi bio slučaj i sa Nacionalnim okupljanjem – kaže.

U knjizi predsednika Nacionalnog okupljanja Žordana Bardelu poredi sa Širakom:

- Kada sam sreo Bardelu, podsetio me je na stranku RPR iz vremena Žaka Širaka. Njegovi stavovi danas nisu mnogo daleko od naših iz tog vremena.

S druge strane, nije bio nežan prema Emanuelu Makronu, koga je do sada dva puta podržao tokom izbornih kampanja. Njegovu odluku da raspusti supštinu prošle godine ocenio je kao „hir koji je naneo isto toliko štete Francuskoj, koliko i autoru“. U knjizi ističe i da se mnogo molio u zatvoru.

- Molio sam se da imam snage da nosim krst ove nepravde – naglasio je, ponovo ističući da je nevin po svim tačkama optužnice, opisujći svoje nedeljne razgovore sa zatvorskim kapelanom.

Izlazak knjige propratio je i Sarkozijev intervju u "Poenu" u kome ističe da je Francuska u opasnosti.

- Gazimo po našem identitetu i judeohrišćanskim korenima – kaže.

Išao je posle oslobađanja i na hodočašće u svetilište u Lurdu.

- Sekularnost nije dovoljan odgovor za ekspanzionistički islam. Biskupi su suviše diskretni. Kada postoji kip bogorodice na ulasku u neko selo, mnogi su šokirani. Kada se otvori halal pijaca u Parizu, isti aplaudiraju – navodi.

Predviđa i da Francuskoj predstoje velike promene.

- Ako gledamo kroz istoriju, može se reći da se nalazimo pred onim što se zove promena režima. Situacija je ozbiljna, uslovi za eksploziju su retko bili sakupljeni na ovom niovu – kazao je bivši stanar Jeliseja kome apelacioni postupak počinje sredinom marta.

SLATKIŠI I SOK OD JABUKE

Sarkozi piše da je ignorisao zatvorske obroke. Hranio se, kaže, samo mlečnim proizvodima, žitaricama u štanglicama, mineralnom vodom, sokom od jabuke i ponekom slatkom poslasticom.