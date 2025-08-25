Ekonomija

OVO JE DETALJAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane

В.Н.

25. 08. 2025. u 13:15

PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.

ОВО ЈЕ ДЕТАЉАН СПИСАК НАМИРНИЦА КОЈИМА ЋЕ ПАСТИ ЦЕНА: Нове економске мере важне за грађане

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda.

Ovo je detaljan spisak namirnica na popustu

Kućna hemija:

  • pasta, šampon, sapun, deterdženti za pranje svega;
  • papirna galanterija - ubrusi, folije, pelene za bebe, odrasle.

Hrana:

  • mahunarke, pirinač kao posebna grupa;
  • bezalkoholna pića, kafa i čaj;
  • slani konditorski proizvodi;
  • povrće i voće;
  • zamrznuti proizvodi;
  • sirće kao posebna kategorija;
  • testenina;
  • smrznuta riba;
  • griz;
  • brašno sve vrste;
  • mlečni i kiselomlečni prozvodi i jaja sva;
  • pasulj;
  • slatki konditori;
  • sve vrste ulja;
  • hleb i peciva;
  • sve vrste mesa i prerađevina;
  • prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...);
  • začinska grupa;
  • šećer i med;
  • hrana za bebe i decu;
  • posebna grupa maramice.

Trgovačke marže će biti maksimalno 20%, dok su trenutno u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2%.

"4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda", naveo je juče predsednik Vučić. 

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZA BOLJI STANDARD GRAĐANA: Šta sve obuhvata paket ekonomskih mera koje je juče predstavio predsednik
Ekonomija

0 25

ZA BOLJI STANDARD GRAĐANA: Šta sve obuhvata paket ekonomskih mera koje je juče predstavio predsednik

MERE za bolji standard građana, koje je juče predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predviđaju ograničavanje trgovačkih marži na 20 odsto od 1. septembra za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, snižavanje kamata na kredite, izmenu zakona o izvršiteljima tako da neće moći da oduzmu dužniku jedinu nekretninu do 60 kvadrata, dodatne popuste na računima za struju za najsiromašnije, penzionere i borce, kao i niže cene ogreva, a za najugroženije će biti besplatan.

25. 08. 2025. u 07:24

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?