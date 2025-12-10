Društvo

OPASNA BAKTERIJA NA ORTOPEDIJI U VRANJU: Oglasio se Zdravstveni centar: "Aktivirane su sve epidemiološke mere"

Ana Đokić

10. 12. 2025. u 10:15

ZDRAVSTVENI centar Vranje ovim putem obaveštava javnost povodom pojave infekcije izazvane bakterijom Clostridium diifficile kod par pacijenta na odeljenju Ortopedije.

ОПАСНА БАКТЕРИЈА НА ОРТОПЕДИЈИ У ВРАЊУ: Огласио се Здравствени центар: Активиране су све епидемиолошке мере

Foto Shutterstock

Odmah po identifikaciji prvog slučaja, održana je Komisija za intrahospitalne infekcije i po preporuci komisije aktivirane su sve neophodne epidemiološke mere i protokoli za suzbijanje bolničkih infekcija.

Uveden pojačan nadzor

Kako se navodi u saopštenju, pojačan je nadzor nad strogim sprovođenjem ovih mera od strane medicinskog osoblja, dok je izolacija zaraženih pacijenata je sprovedena u skladu sa protokolima, kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije.

- Po preporuci komisije obustavljen je hladan operativni program i redukovan prijem pacijenata. Zdravstveni centar Vranje je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravlje Vranje. Napominjemo da se trenutno na odeljenju Ortopedije ne nalazi ni jedan pacijent sa simptomima oboljenja izazvanog bakterijom Clostridium diifficile - saopštava Zdravstveni centar Vranje.

Kako ističu, u pripremi je dezinfekcija celog odeljenja narednih dana, kako bi u što kraćem roku odeljenje Ortopedije nastavilo sa nesmetanim radom.

(Blic)

