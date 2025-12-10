OPASNA BAKTERIJA NA ORTOPEDIJI U VRANJU: Oglasio se Zdravstveni centar: "Aktivirane su sve epidemiološke mere"

ZDRAVSTVENI centar Vranje ovim putem obaveštava javnost povodom pojave infekcije izazvane bakterijom Clostridium diifficile kod par pacijenta na odeljenju Ortopedije.

Foto Shutterstock

Odmah po identifikaciji prvog slučaja, održana je Komisija za intrahospitalne infekcije i po preporuci komisije aktivirane su sve neophodne epidemiološke mere i protokoli za suzbijanje bolničkih infekcija.

Uveden pojačan nadzor

Kako se navodi u saopštenju, pojačan je nadzor nad strogim sprovođenjem ovih mera od strane medicinskog osoblja, dok je izolacija zaraženih pacijenata je sprovedena u skladu sa protokolima, kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije.

- Po preporuci komisije obustavljen je hladan operativni program i redukovan prijem pacijenata. Zdravstveni centar Vranje je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravlje Vranje. Napominjemo da se trenutno na odeljenju Ortopedije ne nalazi ni jedan pacijent sa simptomima oboljenja izazvanog bakterijom Clostridium diifficile - saopštava Zdravstveni centar Vranje.

Kako ističu, u pripremi je dezinfekcija celog odeljenja narednih dana, kako bi u što kraćem roku odeljenje Ortopedije nastavilo sa nesmetanim radom.

(Blic)

