OPASNA BAKTERIJA NA ORTOPEDIJI U VRANJU: Oglasio se Zdravstveni centar: "Aktivirane su sve epidemiološke mere"
ZDRAVSTVENI centar Vranje ovim putem obaveštava javnost povodom pojave infekcije izazvane bakterijom Clostridium diifficile kod par pacijenta na odeljenju Ortopedije.
Odmah po identifikaciji prvog slučaja, održana je Komisija za intrahospitalne infekcije i po preporuci komisije aktivirane su sve neophodne epidemiološke mere i protokoli za suzbijanje bolničkih infekcija.
Uveden pojačan nadzor
Kako se navodi u saopštenju, pojačan je nadzor nad strogim sprovođenjem ovih mera od strane medicinskog osoblja, dok je izolacija zaraženih pacijenata je sprovedena u skladu sa protokolima, kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije.
- Po preporuci komisije obustavljen je hladan operativni program i redukovan prijem pacijenata. Zdravstveni centar Vranje je u stalnoj komunikaciji sa Zavodom za javno zdravlje Vranje. Napominjemo da se trenutno na odeljenju Ortopedije ne nalazi ni jedan pacijent sa simptomima oboljenja izazvanog bakterijom Clostridium diifficile - saopštava Zdravstveni centar Vranje.
Kako ističu, u pripremi je dezinfekcija celog odeljenja narednih dana, kako bi u što kraćem roku odeljenje Ortopedije nastavilo sa nesmetanim radom.
(Blic)
BONUS VIDEO:
DR NOVOSTI : ISTINA O E - brojevima I Prof. dr Svetlana Stanišić
Preporučujemo
PSEĆI POLjUBAC: Da li je bezopasno da vam kućni ljubimac "ljubi" lice
14. 10. 2025. u 08:41
KOD OČITAJ, BAKTERIJU PITAJ: Otvorena izložba u Botaničkoj bašti "Jevremovac"
10. 09. 2025. u 12:44
BAZEN NE BI TREBALO DA MIRIŠE: Jak miris hlora nije dobar znak
26. 07. 2025. u 00:00
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)