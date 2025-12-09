ONI SU OBELEŽILI TENISKU GODINU: Uručeni pehari i priznanja najboljima u 2025.

TENISKI savey Beograda objavio je da se svečana dodela pehara i priznanja za najbolje u 2025. godini održala u Multifunkcionalnoj dvorani zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije u ponedeljak 8. decembra u 12 časova.

FOTO: Teniski savez Beograda

Pehare je nagrađenim uručila reprezentativka Srbije Aleksandra Krunić, 17. teniserka sveta u dublu, finalistkinja Rolan Garosa u dubl konkurenciji. Uvodnu reč je vodio predsednik Teniskog saveza Beograda Milan Slavković

Dobitnici pehara

Masters do 12 god. devojčice

1. Bošnjak Nikolina, Agrimes

2. Antić Natalija, Premium

3. Stojiljković Ljubica, Haron

Masters do 12 god. dečaci

1. Đokić Đorđe, Forhend



3. Kusturović Stefan, Topaco

Masters do 14 god. devojčice

1. Asović Anja, Crvena Zvezda

2. Bošnjak Nikolina, Agrimes

3. Nedić Emilija, Fortis1MK

Masters do 14 god. dečaci

1. Travica Petar, Agrimes

2. Jurišić Petar, Agrimes

3. Jotić Nikola, Topaco

Masters do 16 god. devojčice

1. Veljović Lena, Stari Košutnjak

2. Tanasković Petra, Baseline TNS

3. Nedić Nina, Fortis1MK

Masters do 16 god. dečaci

1. Verbič Karol, Crvena Zvezda

2. Perlegkas Vasileios, Agrimes

3. Luka Leštanin, Gazela

Masters do 18 god. devojčice

1. Marković Mina, Partizan



3. Jurišić Ana, Agrimes

Masters do 18 god. dečaci

1. Šavija Marko, Crvena Zvezda

2. Zimonjić Leon, Prosport

3. Mitrović Luka, Partizan

Prvi sa rang lista TSB za 2025. godinu.

Do 12 god.

Kukolj Marija, Partizan

Laketić Nikola, Match Point

Do 14 god.

Bakuleva Arina, Classics

Jotić Nikola, Topaco

Do 16 god.

Nedić Nina, Fortis1MK

Perlegkas Vasileios, Agrimes

Do 18 god.

Božilović Ana, Partizan



Plakete

Laura Adamović, Crvena Zvezda za osvojeni kup Srbije do 10 godina;

Vuk Marinković, Agrimes za osvojeni kup Srbije do 10 godina;

Mina Marković za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni osvojen ITF J30 na Zlatiboru;

Zana Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Masters Tennis Europe U12, U12 Tennis Europe Tipsarevic Beograd, U12 Tennis Europe Čačak;

Milica Ćapin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Tennis Europe U14 Široki Brijeg;

Laketić Nikola za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni učešće na masters Tennis Europe U12, Čačak Tennis Europe U12;

Mina Bačanin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Crvena Zvezda, U16 Tennis Europe Subotica;

Igor Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Beograd Crvena Zvezda, U14 Tennis Europe Čačak;

Viktor Višnić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennie Europe Subotica;

Nikola Matović za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni ITF 18 Crvena Zvezda J60, ITF Subotica J30;

Matija Putić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Novi Sad;

Topić Mihailo za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Pančevo;

Sudija Jelena Buđevac;

TK Đukić za osvojeno I mesto na Ekipnom prvenstvu Beograda 35+

TK Lokomotiva za Fer play tim Ekipno prvenstvo Beograda 35+

Ekipni prvak do 10 godina Crvena Zvezda

Ekipni prvak do 14 godina dečaci Agrimes

Ekipne prvakinje do 14 godina devojčice Crvena Zvezda

Ekipni prvak do 18 godina dečaci Crvena Zvezda

Ekipne prvakinje u seniorskoj konkurenciji Crvena Zvezda

Čedomir Šoškić za izuzetan doprinos u razvoju tenisa u Beogradu

Lazaru Bakočeviću za najstarijeg aktuelnog igrača Beograda

Jevđeniju Kušiću za najstarijeg aktuelnog tenisera Beograda.

