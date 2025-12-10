Svet

KIJEV PREDAO ODGOVOR: Administraciji Donalda Trampa stigao predlog Ukrajine za rešavanje krize

K. Despotović

10. 12. 2025. u 22:16

KIJEV je predao administraciji Donalda Trampa odgovor na najnovije predloge SAD za rešavanje ukrajinske krize, objavio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovane američke i ukrajinske zvaničnike.

Foto: Profimedia

- Ukrajina je u sredu predala Trampovoj administraciji odgovor na poslednji nacrt mirovnog plana - napisao je novinar portala Barak Ravid na mreži Iks.

Podsetimo, "Fajnenšel tajms" je objavio da se Tramp nada da će postići sporazum o ukrajinskom pitanju do katoličkog Božića.

Prema pisanju lista, Zelenski je obavestio evropske lidere da su izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera Džared Kušner tokom vikenda vršili pritisak na njega da brzo donese odluku.

(Sputnjik)

