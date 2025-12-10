KIJEV PREDAO ODGOVOR: Administraciji Donalda Trampa stigao predlog Ukrajine za rešavanje krize

KIJEV je predao administraciji Donalda Trampa odgovor na najnovije predloge SAD za rešavanje ukrajinske krize, objavio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovane američke i ukrajinske zvaničnike.

Foto: Profimedia

- Ukrajina je u sredu predala Trampovoj administraciji odgovor na poslednji nacrt mirovnog plana - napisao je novinar portala Barak Ravid na mreži Iks.

Podsetimo, "Fajnenšel tajms" je objavio da se Tramp nada da će postići sporazum o ukrajinskom pitanju do katoličkog Božića.

Prema pisanju lista, Zelenski je obavestio evropske lidere da su izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera Džared Kušner tokom vikenda vršili pritisak na njega da brzo donese odluku.

(Sputnjik)