VUČIĆ UNIŠTIO SPAJIĆA Predsednik vratio Milojka na fabrička podešavanja: "Prvo skočite pa recite hop!"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Brisela gde govori o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Profimedia

Predsednik se osvrnuo na komentar Spajića na njegovu ideju da EU istovremeno primi sve zemlje Zapadnog Balkana.

- Voleo bih da sam čuo njegovu reakciju po nekim drugim važnijim pitanjima, nisam je čuo ni kad je lora bila u pitanju, ni stradanje crnogorskih građana. Mogao bih da budem ciničan i dobijam lake poene, ali neću. Predložio sam nešto što je mudro. Ako gledate samo sebe, a komšiji ne ide najbolje... Govorio sam to iz racionalnih razloga, ne iuracionalnih, ne političkih i zato što će neko pre nas da bude. Polako. Prvo skočite, pa recite hop. Mislim da je to najbolje rešenje. A kako ćemo da osetimo EU, recimo Srbija je ušla i neću da vas pitam sad sa kojom teritorijom, a pri tome Prištine nema nigde. Pa onda da vas pitam kako ćemo taj problem da rešimo, pošto neko mora da razmišlja o tome. A šta radimo sa Sarajevom u tom slučaju ili sa BiH? Onda će bošnjaci iz Pazara da prelaze tri puta težu granicu da bi došli u Sarajevo i obrnuto. Umesto da imamo otvorene granice kao što ja predlažem. Ili se radujete trostruko snažnojoj granici na Gostunu, da biste rekli, evo završili smo posao? Politika je stvar mogućeg i razionalnog, ali neki to ne mogu da razumeju.

Vučić je takođe naglasio da ima hrabrosti da iznosi svoje ideje jer dobro poznaje svoju zemlju.

- Ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Skoplju, Banjaluci, Elbasanu... Šta je u tome problem? Neki drugi razlozi se kriju iza svega. Ja mislim da je dobro i da imamo pravo da iznosimo sve ideje. Nismo o tome pričali ni dva minuta, ja sam izneo svoju ideju, saslušali su me kao pristojni ljudi. Ja imam hrabrosti da svoje ideje i mišljenje iznosim jer dobro poznajem i svoju zemlju i sve ostale narode u okruženju. Ovo je dobro za sve njih i nas zajedno - rekao je predsednik o svojoj ideji sa celi Zapadni Balkan uđe zajedno u EU.

U nastavku obraćanja je rekao:

- Kao što i malopre nisam hteo da odgovaram Spajiću na način na koji sam mogao... Razumem ja njih. Oni pre nego što stigne mejl iz Brisela, oni su se saglasili sa tim što nisu ni videli. Mi smo ipak jedna malo drugačija zemlja.