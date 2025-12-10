ZVEZDA TRENIRALA U GRACU: Crveno-beli spremni za bitan izazov (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su poslednji trening pred duel sa Šturmom, koji je zakazan za četvrtak od 18 časova i 45 minuta na “Merkur Areni”.

FOTO: FK Crvena zvezda

Izabranici Vladana Milojevića krenuli su u ranim jutarnjim časovima sa aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu ka Gracu.

Nakon ručka i obaveznog odmora, igrači Zvezde su stigli na stadion “Merkur Arena” kako bi odradili poslednje pripreme pred veoma važan meč u Ligi Evrope.

U dobrom raspoloženju, malo pre 18 časova, crveno-beli su istrčali na teren predvođeni šefom stručnog štaba Vladanom Milojevićem.

Trening je počeo kratkim sastankom, nakon čega je na programu bila pas igra, kako bi se ekipa što pre privikla na travnatu podlogu u Gracu. Usledila je aktivacija, koju je predvodio kondicioni deo stručnog štaba.

Kada su igrači Zvezde u potpunosti podigli radnu temperaturu, podelili su se u tri grupe i zaigrali popularnu "ševu".

Tokom glavnog dela treninga, po ustaljenom principu, radilo se na tehničko-taktičkim detaljima. Uvežbavana je postavka, a radilo se i na prekidima, kako defanzivnim, tako i ofanzivnim.

Posle 60 minuta trening je završen, a igrači su se uputili na večeru i obavezan odmor.

