Politika

"TAKO TO IDE U REALNOM ŽIVOTU" Vučić saopštio: U Jarkovcu, na onom besmislenom ponavljanju izbora SNS je 70 odsto glasova, oni 20

В.Н.

10. 12. 2025. u 22:08

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela nakon važnog sastanka sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom.

ТАКО ТО ИДЕ У РЕАЛНОМ ЖИВОТУ Вучић саопштио: У Јарковцу, на оном бесмисленом понављању избора СНС је 70 одсто гласова, они 20

Foto: Printskrin

- Da vas obavestim, u Jarkovcu, na onom besmislenom ponavljanju izbora SNS je 70 odsto glasova, oni 20. Tako to ide u realnom životu - rekao je kratko predsednik prilikom obraćanja novinarima. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile delije (VIDEO)

ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)