"TAKO TO IDE U REALNOM ŽIVOTU" Vučić saopštio: U Jarkovcu, na onom besmislenom ponavljanju izbora SNS je 70 odsto glasova, oni 20
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Brisela nakon važnog sastanka sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom.
- Da vas obavestim, u Jarkovcu, na onom besmislenom ponavljanju izbora SNS je 70 odsto glasova, oni 20. Tako to ide u realnom životu - rekao je kratko predsednik prilikom obraćanja novinarima.
Preporučujemo
ONI MRZE SRBIJU: Severina - Ikona antisrpske mržnje i ustaške propaganda
11. 12. 2025. u 15:50
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)