IZBEGAVAJTE BORAVAK NA OTVORENOM: Zbog visokog zagađenja vazduga, oglasio se Zavod za javno zdravlja ovog grada u Srbiji

10. 12. 2025. u 16:07

ZAVOD za javno zdravlje Vranje izdao je preporuke i smernice za građane u slučaju povišenog zagađenja vazduha, koje je zastupljeno tokom zimskog perioda.

Foto B. Puzovic

Kao najvažnije preporuke, ZZJZ izdvaja ostajanje u zatvorenom prostoru, smanjenje fizičkih aktivnosti napolju i zaštita najosetljivijih grupa – dece, starijih i hroničnih bolesnika.

Ako se jave otežano disanje, bol u grudima, kašalj ili vrtoglavica, odmah se obratite lekaru, savetuju iz ZZJZ Vranje povodom zagađenja vazduha.

Opšte mere zaštite

Zbog povećanog zagađenja vazduha, preporučene su opšte mere zaštite građanima, a to su:

  • Izbegavajte boravak na otvorenom tokom perioda visokog zagađenja, naročito ujutru i uveče kada su koncentracije čestica najviše
  • Držite prozore zatvorenim, osim u periodima kada je kvalitet vazduha bolji (npr. između 11 i 15 časova)
  • Koristite maske sa filterom (N95 ili FFP2) ako morate da izađete napolje
  • Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom, osetljive kategorije da ne upražnjavaju fizičku aktivnost, a zdrava populacija da posebno izbegava trčanje, vožnju bicikla ili sportove koji zahtevaju duboko disanje

Osetljive grupe:

  • Deca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici (plućne i srčane bolesti) su najugroženiji i treba maksimalno da ograniče izlaganje zagađenom vazduhu
  • Kod dece se preporučuje izbegavanje igranja napolju
  • Osobe sa astmom ili bronhitisom treba da prate simptome i redovno koriste propisanu terapiju

Mere u zatvorenom prostoru:

  • Koristite prečišćivače vazduha sa HEPA filterima u kući ili kancelariji
  • Ne pušite u zatvorenom prostoru, jer to dodatno pogoršava kvalitet vazduha
  • Redovno čistite prašinu i provetravajte kada su koncentracije zagađenja niže

Preventivne mere za smanjenje aerozagađenja:

  • Proširivanje sistema centralnog zagrejavanja
  • Zameniti stara ložišta
  • Koristiti čistije energente
  • Izvršiti pošumljavanje i povećanje zelenih površina u naselju i oko naselja
  • Pojačati inspekcijski nadzor nad industrijskim zagađivačima
  • Koristiti javni prevoz umesto automobila
  • Redovna kontrola tehničke ispravnosti vozila
  • Uraditi termoizolaciju stambenih objekata

Uzroci zagađenja vazduha

Prethodnih dana vazduh u Vranju bio je "ekstremno zagađen", a ZZJZ, kao uzrok, identifikuje kućna ložišta, grejanje na fosilna goriva, veliki broj motornih vozila, sagorevanje energenata niskog kvaliteta, neracionalno i neefikasno trošenje energije, neefikasne tehnologije sagorevanja fosilnih goriva, kao i neadekvatno održavanje industrijskih postrojenja.

Na zagađenje vazduha utiču i klimatski uslovi, a posebno niske temperature vazduha, visok vazdušni pritisak, uspostavljanje temperaturne inverzije (što se registruje u zimskom periodu, najčešće u ranim jutarnjim časovima i uveče).

Prema aktuelnim podacima portala Klimerko.org, vazduh u Vranju i danas je "ekstremno zagađen", dok Agencija za zaštitu životne sredine kvalitet vazduha u ovom gradu ocenjuje kao "umeren".

