CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Evropa bruji, Amerika potvrđuje - Nikola Jokić je najbolji na svetu

OVO što radi Nikola Jokić nije više normalno!

Foto AP

Srbin u dosadašnje delu sezone ima tripl-dabl prosek - 29,2 poena, 12,3 skokova i 11 asistencija po utakmici. Nastavlja da pomera granice za igrače na poziciji centra. Sada ima 118 utakmica u kojima je ostvario najmanje 25 poena i 10 asistencija, što je više nego svi ostali centri u istoriji zajedno (108).

Takođe, nadmašio je Majkla Džordana. Prestigao je legendu, a izjednačio se se Čonsijem Bilapsom na 51. mestu večne liste asistenata. Sledeći koga može da stigne je Karim Abdul-Džabar, koji ima 24 asistencije više, ukupno 5.660. Nikola je trenutno na 5,636, u leđa mu gleda Džordan sa 5,633 asistencije.

Nikola je inače drugi centar iza Karima Abdula Džabara na večnoj listi po broju asistencija. Trostruki MVP će ga preteći za dve ili tri utakmice, pa će zvanično biti centar sa najviše asistencija u istoriji NBA lige.

I igrači protivničkih klubova potvrđuju da nema boljeg od Nikole Jokića, a to se čulo iz usta i Brendona Milera košarkaša Šarlota koji su poslednja žrtva monstruma iz Sombora.

Foto AP

- Dali su nam previše problema u tranziciji, znamo da su tim koji voli da trči. Imaju Jokića koji je najbolji dodavač na svetu. Moramo da obratimo pažnju na te sitnice, kada to rešimo, biće sve kako treba - rekao je Miler posle poraza od Denvera.

A šta tek reći o tekstu na španskoj "Marki" pod naslovom "Nezasitni Jokić prestigao Džordana".

- Doći će trenutak kada će biti potrebno osvrnuti se unazad i sagledati karijeru Nikole Jokića u punoj perspektivi. Tada će se zaista videti kolike su razmere podviga koje srpski košarkaš ostvaruje. Problem u pozitivnom smislu jeste to što pred njim stoji još mnogo godina obaranja rekorda i dodatnog učvršćivanja onoga što će jednog dana biti legendarna karijera", piše Marka.

U poslednjem meču Nagetsa, Jokić je dodao još jednu recku na putu koji ga trenutno vodi ka statusu najboljeg igrača na planeti, a već sada ga smešta među najveće svih vremena.

- Džoker je u jednoj utakmici ostavio iza sebe ni manje ni više nego Alena Ajversona i Majkla Džordana, a to zvuči lako samo dok se ne setimo o kakvim veličinama je reč. Jokić sada ima 5.636 asistencija u karijeri, što ga postavlja na 51. mesto večne liste, izjednačenog sa Čonsijem Bilapsom. Na putu ka ulasku u top 50, a potom i dalje Jokića očekuju istorijski dometi", navodi novinar španskog lista.

FOTO: Tanjug/AP

- Jedan od njih desiće se kada za 24 asistencije (što je za njega svega dva do tri meča) prestigne Karima Abdula-Džabara (50. mesto sa 5.660 asistencija). To je još jedno veliko ime u NBA nasleđu, ali važnije tim dostignućem Jokić će postati centar sa najviše asistencija u istoriji NBA, ispred njega će ostati samo plejmejkeri, bekovi i krila".

Potom se nastavlja objašnjavanje fenomena zvanog Nikola Jokić

- A samo 35 asistencija iznad Abdula-Džabara nalazi se Leri Bird. Kada Jokić prestigne legendu Seltiksa, ukupni zbir njegovih karijernih brojki u pet glavnih statistika (poeni, asistencije, skokovi, ukradene lopte i blokade) moći će da se poredi samo sa Lebronom Džejmsom. Impresivno.

- S obzirom na tempo kojim Jokić beleži asistencije i pod uslovom da ga zaobiđu povrede moguće je da ga već ove sezone vidimo kako ulazi u top 40, odnosno oko 38. ili 39. mesta, pa čak i kako preti igračima poput Džerija Vesta (37. – 6.238 asistencija) ili Kobija Brajanta (36. – 6.306). Nije nemoguće da Jokić, po okončanju karijere, završi među 10 najboljih dodavača svih vremena. Naravno, 15.806 asistencija legendarnog Džona Stoktona i dalje deluje praktično nedostižno - piše u tekstu španske Marke.

Sipaju komplimente sa svih strana na račun Srbina, koji sve to radi sa lakoćom i kao da je nešto najnomalnije na svetu, e zbog toga je Nikola Jokić najbolji košarkaš današnjice, a i jedan od najboljih svih vremena.