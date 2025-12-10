BOLEST! Nestorović pozvao Vučića da zakolje Dragana J. Vučićevića i mirno preda vlast blokaderima: U suprotnom slede ubistva i smrt na ulici
NOVE pretnje sa opskurnog Jutjub kanala blokadera Vladimira Pavićevića, čiji je gost bio Branimir Nestorović.
- Ja lično mislim da bi Vučić trebalo da ga zakolje (Vučićevića), on njemu pravi štetu strašnu - počeo je svoje izlaganje Nestorivić.
- Da ga zakolje? - priupitao je Pavićević.
- Pa, da ga pridavi da ne priča, znaš. Zato što, pravi mu štetu, ne znam da li on to shvata - nastavlja Nestorović.
Branimir Nestorović je pozvao Aleksandra Vučića da zakolje Dragana J. Vučićevića, a potom preda blokaderima vlast, jer u suprotnom sledi krvoproliće i smrt na ulicama Srbije.
Pogledajte priloženi snimak:
BONUS VIDEO:
PRAVOSUDNI TEROR NAD MEDIJIMA: Vučićević i Vukelić za "Novosti"
