BOLEST! Nestorović pozvao Vučića da zakolje Dragana J. Vučićevića i mirno preda vlast blokaderima: U suprotnom slede ubistva i smrt na ulici

В. Н.

10. 12. 2025. u 11:10

NOVE pretnje sa opskurnog Jutjub kanala blokadera Vladimira Pavićevića, čiji je gost bio Branimir Nestorović.

Foto: Printscreen

- Ja lično mislim da bi Vučić trebalo da ga zakolje (Vučićevića), on njemu pravi štetu strašnu - počeo je svoje izlaganje Nestorivić.

- Da ga zakolje? - priupitao je Pavićević.

- Pa, da ga pridavi da ne priča, znaš. Zato što, pravi mu štetu, ne znam da li on to shvata - nastavlja Nestorović.

Branimir Nestorović je pozvao Aleksandra Vučića da zakolje Dragana J. Vučićevića, a potom preda blokaderima vlast, jer u suprotnom sledi krvoproliće i smrt na ulicama Srbije.

Pogledajte priloženi snimak: 

 

PRAVOSUDNI TEROR NAD MEDIJIMA: Vučićević i Vukelić za "Novosti"

