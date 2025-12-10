GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan pronašao novog trenera
Partizan je sa privremenim prvim trenerom Mirkom Ocokoljićem ostvario dve pobede, po jednu u Evroligi i ABA ligi, i u petak, u večitom derbiju 15. kola elitnog takmičenja, neće biti promene na klupi crno-belih.
Ali posle petka hoće... Kako Sportal saznaje Partizan je već rešio pitanje trenera i na vruću klupu u Humsku dolazi Đoan Penjaroja. Stručnjak koji ima pozamašno iskustvo u Španiji, ali nikad nije radio van iberijskog poluostrva. Nedavno je trenirao Barselonu, ali je iz iste otpušten, a pre toga je radio u Baskoniji, Valensiji, Burgosu, Manresi i Andori.
Naravno, Partizan će zvanično promovisati Penjaroju nakon Večitog derbija koji je na programu u petak.
Od trenerskih uspeha se izdvaja osvajanje dve FIBA Lige šampiona, a takođe u svojoj riznici ima i FIBA Interkontinentalni kup.
Podsećanja radi, Andrea Trinkijeri je bio prva opcija, ali je Italijan dosta dugo vagao da li da dođe ponovo u Partizan. Na kraju je prelomio i odlučio je da ne bude deo crno-belih drugi put u karijeri.
Isto tako, diskutovalo se o Pablu Lasu, treneru velikog pedigrea. U poslednjih nekoliko godina vodio je Bajern i Baskoniju, a pre toga je sa velikim uspehom vodio i Real Madrid. Ipak, on će po svemu sudeći preuzeti kormilo Anadolu Efesa. Tim iz Istanbula se nedavno oprostio od Igora Kokoškova, pa su stoga odlučili da dovedu iskusnog trenera.
I tako je u Humskoj izbor pao na Đoana Penjaroju.
Preporučujemo
"AKO NE BUDEM IGRAO PROTIV PARTIZANA..." Čima Moneke otvorio dušu pred "večiti derbi"!
09. 12. 2025. u 18:58
KOŠARKAŠKI ZEMLjOTRES U HUMSKOJ! Oglasila se NBA zvezda nakon vesti da dolazi u Partizan
09. 12. 2025. u 08:10
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Hitno saopštenje crno-belih
08. 12. 2025. u 13:01
KAJSEDO + PALMER = DOBITNA KOMBINACIJA? Ubitačni dvojac predvodi Čelsu na teškom gostovanju u Ligi šampiona
ATALANTA i Čelsi ulaze u šesti meč Lige šampiona sa identičnim učinkom (10 bodova), ali i sa različitim raspoloženjem uoči direktnog sudara u Bergamu. "Plavci" imaju bolju gol-razliku i trenutno drže mesto u top 8, dok je domaćinu ovo idealna prilika da ih pretekne i zauzmu poziciju koja direktno vodi u osminu finala.
09. 12. 2025. u 07:00
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)