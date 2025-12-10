Košarka

GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan pronašao novog trenera

Новости онлине

10. 12. 2025. u 06:13

Partizan je sa privremenim prvim trenerom Mirkom Ocokoljićem ostvario dve pobede, po jednu u Evroligi i ABA ligi, i u petak, u večitom derbiju 15. kola elitnog takmičenja, neće biti promene na klupi crno-belih.

ГОТОВО ЈЕ! Кошаркашки клуб Партизан пронашао новог тренера

FOTO: Ataimages

Ali posle petka hoće... Kako Sportal saznaje Partizan je već rešio pitanje trenera i na vruću klupu u Humsku dolazi Đoan Penjaroja. Stručnjak koji ima pozamašno iskustvo u Španiji, ali nikad nije radio van iberijskog poluostrva. Nedavno je trenirao Barselonu, ali je iz iste otpušten, a pre toga je radio u Baskoniji, Valensiji, Burgosu, Manresi i Andori.

Naravno, Partizan će zvanično promovisati Penjaroju nakon Večitog derbija koji je na programu u petak.

Od trenerskih uspeha se izdvaja osvajanje dve FIBA Lige šampiona, a takođe u svojoj riznici ima i FIBA Interkontinentalni kup.

Foto: Profimedia

 

Podsećanja radi, Andrea Trinkijeri je bio prva opcija, ali je Italijan dosta dugo vagao da li da dođe ponovo u Partizan. Na kraju je prelomio i odlučio je da ne bude deo crno-belih drugi put u karijeri.

Isto tako, diskutovalo se o Pablu Lasu, treneru velikog pedigrea. U poslednjih nekoliko godina vodio je Bajern i Baskoniju, a pre toga je sa velikim uspehom vodio i Real Madrid. Ipak, on će po svemu sudeći preuzeti kormilo Anadolu Efesa. Tim iz Istanbula se nedavno oprostio od Igora Kokoškova, pa su stoga odlučili da dovedu iskusnog trenera.

I tako je u Humskoj izbor pao na Đoana Penjaroju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne