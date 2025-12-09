BLOKADERI PROTIV SLOBODNE REČI: Kusturica preko Tomanovića traži zabranu Andrijani Nešić na dve godine! Protiv Informera 200 tužbi

REŽISER Emir Kusturica podneo je preko Zdenka Tomanovića krivičnu prijavu protiv glavne urednice portala "Novosti", Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i dve godine zabrane obavljanja novinarske i uredničke profesije!

Ovo je još jedan u nizu brutalanih i nezabeleženih udara na slobodu medija, nakon što je sudija blokadera Tatjana Bezmarević Janjić, po privatnoj tužbi Zdenka Tomanovića, donela skandaloznu i sramnu presudu kojom se Nešićevoj, pored kazne od 450.000 dinara, zabranjuje da obavlja uredničku funkciju na godinu dana.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao je da Kusturica tuži "Novosti", jer su objavile da on podržava blokadere i da je jedan od podržavaoca blokadera.

- Izvnite, a šta tu nije tačno? Suve činjenice u tekstu objavljene, ali šta ćete. Vi o njima ne smete ni istinu da napišete i objavite. Pazite, Venecijanska komisija je rekla da je ovo nedopustiv pokušaj gašenja slobode medija i svi predviđaju činjenice da Venecijanska komisija strogo štiti slobodu medija i da se zabrana obavljanja novinarske delatnosti smatra najstrožom i gotovo uvek nedopustivom merom nespojviom sa demokratskim praksama i pravnim državama. Ovo su stavovi iz evropske sudske prakse, prakse Evropskog suda - rekao je Vučićević.

Vučićević otkrio kako blokaderi udaraju na medije

Vučićević je otkrio da je otvoreno oko 1.000 postupaka.

- Kolege iz Alo, Republike, Novosti i Politike - pošto imaju isti pravni tim i podaci su objedinjeni, kažu da ove godine imaju 500 novih postupaka, a Informer ima oko 200. Kada saberemo Kurir i ostale, to će biti više od 1.000 postupaka, i sve te postupke pokreću najveći blokaderi - rekao je Vučićević.

On je objasnio ko se sve smatra javnom ličnošću i ukazao na dvostruke aršine blokadera:

- Ko se smatra javnom ličnošću prema zakonskim odredbama? To su političari i državni funkcioneri, ministri, poslanici, gradonačelnici, direktori javnih preduzeća... svi koji utiču na javna pitanja i troše državni, javni novac. Javne ličnosti su glumci, pevači, sportisti, TV-voditelji, influenseri… svi koji utiču na javno mnjenje. Tu su i Vladimir Štimac, Zdenko Tomanović i Boris Majlat, i svi tuže kao da nisu javne ličnosti. Sa druge strane, kada njih neko tuži, onda dobijemo desetine odbijenih tužbi - rekao je Vučićević.