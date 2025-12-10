KAKAV ŠOK: Zvezda eliminisana iz Lige šampiona nakon velike drame
Omladinska selekcija Crvene zvezde nije uspela da se plasira u narednu rundu takmičenja pošto je u revanš meču trećeg kola UEFA Lige mladih poražena od slovačke Žiline.
Penal drama odlučila je konačnog pobednika. Beogradski tim slavio je 3:1 u prvom meču, činilo se da je to dovoljno za prolaz dalje, ali...
Međutim, u revanšu na stadionu „MŠK Žilina“ slovačka ekipa je takođe slavila sa dva gola razlike (2:0), pa je o ukupnom pobedniku odlučivala penal serija. Uspešniji su bili Slovaci i slavili rezultatom 7:6.
Od početka revanš meča domaći fudbaleri bili su bolji, ali je golman Crvene zvezde Savo Radanović nekoliko puta dobro intervenisao. Ipak, u 33. minutu nije uspeo da spreči pogodak Patrika Baleje.
Taj gol dao je mladim Slovacima dodatni vetar u leđa, da bi u drugom poluvremenu Patrik Baleja svojim drugim golom u 69. minutu povećao prednost Žiline.
Kako se do kraja meča rezultat više nije menjao, usledili su jedanaesterci u kojima su više sreće i umešćnosti imali domaći igrači.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SAMO MU JE OVO TREBALO! Nikola Jokić saznao baš loše vesti
10. 12. 2025. u 16:18 >> 16:34
VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Ovo su fudbaleri koje je trener Crvene zvezde odveo u Grac
10. 12. 2025. u 11:00
ZVEZDAŠI SU ZGROŽENI! Bruka i sramota Austrijanaca kakva se ne pamti
10. 12. 2025. u 10:37
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
ŠTURM Grac i Crvena zvezda ukrštaju koplja u duelu koji bi za oba tima mogao da odredi celu evropsku sezonu. Oba kluba jure mesto među najboljih 24 u Ligi Evrope, a situacija na tabeli je toliko tesna da jedan kiks sve može da promeni.
11. 12. 2025. u 07:30
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)