KAKAV ŠOK: Zvezda eliminisana iz Lige šampiona nakon velike drame

Omladinska selekcija Crvene zvezde nije uspela da se plasira u narednu rundu takmičenja pošto je u revanš meču trećeg kola UEFA Lige mladih poražena od slovačke Žiline.

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Penal drama odlučila je konačnog pobednika. Beogradski tim slavio je 3:1 u prvom meču, činilo se da je to dovoljno za prolaz dalje, ali...

Međutim, u revanšu na stadionu „MŠK Žilina“ slovačka ekipa je takođe slavila sa dva gola razlike (2:0), pa je o ukupnom pobedniku odlučivala penal serija. Uspešniji su bili Slovaci i slavili rezultatom 7:6.

Od početka revanš meča domaći fudbaleri bili su bolji, ali je golman Crvene zvezde Savo Radanović nekoliko puta dobro intervenisao. Ipak, u 33. minutu nije uspeo da spreči pogodak Patrika Baleje.

Taj gol dao je mladim Slovacima dodatni vetar u leđa, da bi u drugom poluvremenu Patrik Baleja svojim drugim golom u 69. minutu povećao prednost Žiline.

Kako se do kraja meča rezultat više nije menjao, usledili su jedanaesterci u kojima su više sreće i umešćnosti imali domaći igrači.

