KAKO ĆE "DELIJE" REAGOVATI?! Partizan dovodi bivšeg igrača Zvezde?
LAZAR Jovanović nije uspeo da se nametne u Štutgartu, te bi putem Jovana Mijatovića mogao i on da krene u Partizan.
Jovanović je iz Crvene zvezde prešao u ekipu Štutgarta. Pre toga nastupao je kao pozajmljeni igrač OFK Beograda, ali u Bundesligi nije uspeo mladi igrač da se nametne.
Kako prenosi "Sportinjo", jedan od klubova koji su zainteresovani jeste i Partizan, koji već u svojim redovima ima Jovana Miloševića, koji je i dalje fudbaler Štutgarta.
Mnogo bure se podiglo u klubu, posle prekomandovanja njegovog brata Dušana Jovanovića zbog čega je i klub morao da se oglasi.
Lazar Jovanović je ponikao u Vojvodini, ali je afirmaciju stekao u Crvenoj zvezdi, koja je zaradila šest miliona od prodaje u Štutgart.
