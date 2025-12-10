KAKO ĆE "DELIJE" REAGOVATI?! Partizan dovodi bivšeg igrača Zvezde?

LAZAR Jovanović nije uspeo da se nametne u Štutgartu, te bi putem Jovana Mijatovića mogao i on da krene u Partizan.

FOTO: FK Crvena zvezda

Jovanović je iz Crvene zvezde prešao u ekipu Štutgarta. Pre toga nastupao je kao pozajmljeni igrač OFK Beograda, ali u Bundesligi nije uspeo mladi igrač da se nametne.

Kako prenosi "Sportinjo", jedan od klubova koji su zainteresovani jeste i Partizan, koji već u svojim redovima ima Jovana Miloševića, koji je i dalje fudbaler Štutgarta.

Mnogo bure se podiglo u klubu, posle prekomandovanja njegovog brata Dušana Jovanovića zbog čega je i klub morao da se oglasi.

Lazar Jovanović je ponikao u Vojvodini, ali je afirmaciju stekao u Crvenoj zvezdi, koja je zaradila šest miliona od prodaje u Štutgart.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“