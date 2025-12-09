Pošalji recept

POSNE SLANE KUGLICE: Brzo, jednostavno i neodoljivo

Milena Tomasevic

09. 12. 2025. u 23:02

Meke, ukusne i osvežavajuće slane kuglice, idealne za slavu, posnu trpezu ili kao praktično predjelo. Priprema se za tren, a ukus osvaja odmah!

ПОСНЕ СЛАНЕ КУГЛИЦЕ: Брзо, једноставно и неодољиво

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr krompira
  • 100 gr posnog majoneza
  • 100 gr tunjevine
  •  so i biber po ukusu

Priprema:

Krompir skuvati u ljusci, zatim malo prohladiti i oljuštiti. Mlak krompir ispasirati, pa dodati tunjevinu i posni majonez. Sve dobro izmešati da se dobije ujednačena smesa. Kašičicom vaditi smesu i oblikovati kuglice. Kuglice uvaljati u mleveni lan ili u kratko prepečeni susam. Ostaviti nekoliko sati na hladnom da se stegnu i poslužiti.

Prijatno!

