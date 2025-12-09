POSNE SLANE KUGLICE: Brzo, jednostavno i neodoljivo
Meke, ukusne i osvežavajuće slane kuglice, idealne za slavu, posnu trpezu ili kao praktično predjelo. Priprema se za tren, a ukus osvaja odmah!
Sastojci:
- 500 gr krompira
- 100 gr posnog majoneza
- 100 gr tunjevine
- so i biber po ukusu
Priprema:
Krompir skuvati u ljusci, zatim malo prohladiti i oljuštiti. Mlak krompir ispasirati, pa dodati tunjevinu i posni majonez. Sve dobro izmešati da se dobije ujednačena smesa. Kašičicom vaditi smesu i oblikovati kuglice. Kuglice uvaljati u mleveni lan ili u kratko prepečeni susam. Ostaviti nekoliko sati na hladnom da se stegnu i poslužiti.
Prijatno!
