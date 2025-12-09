VELIKO UPOZORENJE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.

Foto: Profimedia

Vučić je rekao da još uvek čeka vesti iz Moskve po pitanju gasnog aranžmana, dodaje da "smo spremni da diverzifikujemo izvor energenata".

- Ja sam racionalna i pragmatična osoba, iako ponekada pokažem više emocija. Ali više nema racionalnosti u međunarodnoj politici. Ja mogu da predvidim mnoge stvari, ali mnoge više i ne mogu da pretpostavim - rekao je Vučić na "Beltaks" forumu, koji je posvećen jačanju saradnje i konkurentnosti širom Evrope kroz inkluzivan dijalog i praktičnu saradnju.

Kako je dodao, "ne mogu da predvidim kako će se završiti pitanje energetske situacije u Srbiji".

- Niko više ne želi da sasluša drugu stranu. Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom - ističe Vučić.

Podsetio je i da je imao slična predviđanja i ranije.

- I ljudi će reći da sam drama kvin, ali sam predvideo i rat u Ukrajini, tri meseca pre nego što je počeo ja sam govorio o tome. Čak i moji najbliži saradnici su mi govorili da preterujem. Ali ja sam samo analizirao podatke, ali i više od toga, analizirao sam ljudske emocije. Više nikoga ne interesuje šta je istina. Šta se desilo u Buči, šta se desilo u Kursku, nikoga više ne interesuje - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/

Dodaje da nije želeo da odgovara na napade o pretnji ratom iz regiona, kao ni na laži o "Sarajevo safariju" i drugim lažima.

- Izbegavao sam da govorim o tome zato što nam nisu trebale tenzije. Nama ne trebaju tenzije. Ali danas se to više ne dešava. Danas se donese jedna strategija, poput one u Beloj kući, ali niko to ne analizira. Niko to ozbiljno ne posmatra, već se druga strana sastane na drugom mestu i da suprotno saopštenje - kazao je Vučić.

"Svi vide da se druga strana priprema veoma temeljno"

Predsednik je istakao da se nada da neće doći do velikog rata, i da se nada da nije u pravu.

- Svi vide da se druga strana priprema veoma temeljno. Mislite li da će protivnici sačekati da se oni pripreme. Da se modernizuju, spreme armiju... Niko neće čekati, posebno ako uzmemo u obzir da obe strane znaju da je to neizbežno. To su rekli i Rusi, i Nemci, i mnogi drugi. Rusi su u izjavama bili malo oprezniji sa izjavama, doduše. Srbija je neutralna zemlja. 2022. godine, u martu, aprilu i maju bile su stotine članaka u liberalnim medijima Evrope i u Americi da se Srbija sprema da napadne zemlje u regionu, da podrži rusku vojsku i takve gluposti. I to je samo prošlo... Niko se nije izvinio, niko ništa nije rekao. Ja vam kažem, do aprila 2027. godine mi nećemo učestvovati u bilo kakvom ratu. Mi smo na evropskom putu, čuvaćemo tradicionalna prijateljstva, ali mi nećemo ući u bilo kakav rat - naglasio je Vučić.

On je rekao da su najveće demonstracije u Srbiji bile 1908. godine, tokom aneksije Bosne i Hercegovine.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Svi su tražili oružje, ali zahvaljujući Stojanu Novakoviću izbegli smo rat sa Austrijancima, rani rat. Potom smo imali Balkanske ratove, zatim smo u Velikom ratu izgubili 28 odsto populacije. Imali smo Drugi svetski rat, pa ratove devedesetih i agresiju. Mi nećemo više učestvovati u ratovima, nama treba mir i stabilnost. I radićemo na tome - dodao je predsednik.

"Sa Zelenskim nisam pričao o oružju nego o projektima obnove posle rata"

Kaže da ima dobre odnose sa Zelenskim, i da ukrajinski predsednik razume poziciju Srbije.

- Kada smo govorili prošli put, nismo ni pričali o Ukrajini. Nismo pričali ni o oružju, već smo govorili o projektima obnove posle rata. O zajedničkim akcijama Srbije, Ukrajine i trećih zemalja gde imamo dobre pozicije. Veoma sam bio srećan kada sam to čuo, i verovao sam da se kraj rata bliži. Nažalost to se nije dogodilo. Znam da je on u veoma teškoj poziciji, kao što je teško Ukrajincima. Kao što je teško i ruskim i ukrajinskim trupama - naglasio kazao je Vučić.

"Prijem svih zemalja Zapadnog Balkana u EU je najbolja ideja"

Vučić je najavio da će se narednih dana videti sa Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije. Kako je rekao, još ne zna o čemu će razgovarati, ali može da nasluti. Pritom je otkrio da ima jedan predlog za Evropljane i da će ga izneti Fon der Lajen.

- Mislim da prijem svih zemalja Zapadnog Balkana, zemalja kandidata, svih zajedno kao punopravnih članica, je najbolja ideja. Ako primite, jednu, dve ili tri, šta će biti sa drugima. Kako ćemo se suočiti sa problemima. I znam da svi imamo egoistični pristup, ali u pitanju je budućnost regiona, i još važnije, budućnost Evrope. To je jedino što EU može da uradi, da nas sve zajedno primi, bez podela. Srbi će se osećati bolje, Bošnjaci će se osećati bolje, Albanci će se osećati bolje, Hrvati će... biti ok - rekao je Vučić na šta se kroz salu prolomio smeh.