VUČIĆ IZ BRISELA PORUČIO: Niko me neće zaustaviti da posetim Niš, Merošinu i Godžin Han
VUČIĆ najavio trodnevnu posetu Nišu i obilazak južnih opština, uz poruku da ga ni magla ni političke pretnje neće zaustaviti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da planira da narednih dana bude u Nišu, uprkos lošim vremenskim uslovima koji bi mogli da otežaju put.
– Ako nas magla pusti… Kažu da je magla i ovde i u Nišu – rekao je Vučić, aludirajući na moguće probleme u saobraćaju.
On je naglasio da će naredna tri dana provesti u Nišu i obići više opština u tom delu Srbije.
– Šetaću sva tri dana u Nišu. Posetiću bar tri od pet niških opština. Moram da obiđem i Merošinu, Gadžin Han… – naveo je.
Komentarišući poruke opozicije, Vučić je poručio da smatra da se radi o pokušaju njihove političke dehumanizacije i zastrašivanja.
– Šta je njihova poruka? To je ta njihova dehumanizacija. Oni poručuju: „Kod nas nema demokratije, ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te bijemo ili ubijemo“ – rekao je predsednik.
Dodao je i da je opasno zamisliti situaciju u kojoj takvi akteri dobijaju vlast.
– I zamislite da takvi dođu na vlast – rekao je Vučić, ističući da se upravo zato borio da se situacija u zemlji ne prepusti nasilju i pretnjama.
