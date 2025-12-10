NEVEROVATNA BRUKA U LIGI ŠAMPIONA! Igrači čekali himnu, nisu mogli da veruju šta čuju (VIDEO)

ŠESTO kolo Lige šampiona otpočelo je, prvi meč igrali su Viljareal i Kopenhagen. Meč je obeležila amaterska bruka.

Foto: Profimedia

Danci su poveli posle dva minuta, strelac je bio Mohamed Eliunusi, a svemu su prethodile retko viđene scene u Ligi šampiona.

Naime, dok se pred meč na centru viorila mušema Lige šampiona, sa razglasa je puštena himna Lige Evrope.

To su primetili navijači pa su zvižducima ispratili grešku ljudi iz organizacionog tima „žute podmornice“.

Evo kako je to izgledalo:

