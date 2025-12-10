NEVEROVATNA BRUKA U LIGI ŠAMPIONA! Igrači čekali himnu, nisu mogli da veruju šta čuju (VIDEO)
ŠESTO kolo Lige šampiona otpočelo je, prvi meč igrali su Viljareal i Kopenhagen. Meč je obeležila amaterska bruka.
Danci su poveli posle dva minuta, strelac je bio Mohamed Eliunusi, a svemu su prethodile retko viđene scene u Ligi šampiona.
Naime, dok se pred meč na centru viorila mušema Lige šampiona, sa razglasa je puštena himna Lige Evrope.
To su primetili navijači pa su zvižducima ispratili grešku ljudi iz organizacionog tima „žute podmornice“.
Evo kako je to izgledalo:
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SAMO MU JE OVO TREBALO! Nikola Jokić saznao baš loše vesti
10. 12. 2025. u 16:18 >> 16:34
VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Ovo su fudbaleri koje je trener Crvene zvezde odveo u Grac
10. 12. 2025. u 11:00
ZVEZDAŠI SU ZGROŽENI! Bruka i sramota Austrijanaca kakva se ne pamti
10. 12. 2025. u 10:37
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
ŠTURM Grac i Crvena zvezda ukrštaju koplja u duelu koji bi za oba tima mogao da odredi celu evropsku sezonu. Oba kluba jure mesto među najboljih 24 u Ligi Evrope, a situacija na tabeli je toliko tesna da jedan kiks sve može da promeni.
11. 12. 2025. u 07:30
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su se pobrinule za posebnu situaciju.
11. 12. 2025. u 13:13
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)