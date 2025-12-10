I TO NA SRPSKOM! Dvejn Vašinton imao poruku pred "večiti derbi" sa Zvezdom (FOTO)
Košarkaš Partizana Dvejn Vašington oglasio se na društvenim mrežama pred derbi sa Crvenom zvezdom.
Crno-beli će u petak dočekati najvećeg rivala u 15. kolu Evrolige i pokušaće da dođu do druge vezane pobede u elitnom takmičenju, a šeste u sezoni.
Američki bek je dobio znatno veću ulogu u timu zbog povrede Karlika Džonsa i jedan je od najvažnijih igrača srpskog i regionalnog šampiona.
Od njega će mnogo zavisiti igra Partizana, a sada se oglasio na društvenim mrežama i na srpskom jeziku poslao moćnu poruku pred važan meč.
- Za slavni klub - napisao je Dvejn Vašington.
