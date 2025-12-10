Košarka

I TO NA SRPSKOM! Dvejn Vašinton imao poruku pred "večiti derbi" sa Zvezdom (FOTO)

Новости онлајн

10. 12. 2025. u 22:15

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington oglasio se na društvenim mrežama pred derbi sa Crvenom zvezdom.

И ТО НА СРПСКОМ! Двејн Вашинтон имао поруку пред вечити дерби са Звездом (ФОТО)

Foto: Profimedia

Crno-beli će u petak dočekati najvećeg rivala u 15. kolu Evrolige i pokušaće da dođu do druge vezane pobede u elitnom takmičenju, a šeste u sezoni.

Američki bek je dobio znatno veću ulogu u timu zbog povrede Karlika Džonsa i jedan je od najvažnijih igrača srpskog i regionalnog šampiona.

Od njega će mnogo zavisiti igra Partizana, a sada se oglasio na društvenim mrežama i na srpskom jeziku poslao moćnu poruku pred važan meč.

- Za slavni klub - napisao je Dvejn Vašington.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!

MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!