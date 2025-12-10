VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU U MAĐARSKU: Od danas se menja radno vreme na ovom prelazu
UPRAVA granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, tako što će od danas do 11. januara 2026. godine, raditi petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.
Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.
(Tanjug)
