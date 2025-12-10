VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU U MAĐARSKU: Od danas se menja radno vreme na ovom prelazu

PRE pet ili šest godina, sedenje na suvozačevom mestu u taksiju bilo je sasvim uobičajeno. Ljudi su sedali napred kad je auto bio prepun, kad su želeli da porazgovaraju s vozačem, ili jednostavno kad im je tako bilo zgodnije. Danas je situacija potpuno drugačija. Velika većina putnika automatski otvara zadnja vrata, čak i kada je vozilo prazno.