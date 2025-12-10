Društvo

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU U MAĐARSKU: Od danas se menja radno vreme na ovom prelazu

В. Н.

10. 12. 2025. u 09:54

UPRAVA granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, tako što će od danas do 11. januara 2026. godine, raditi petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОЈИ ПУТУЈУ У МАЂАРСКУ: Од данас се мења радно време на овом прелазу

Foto: Tanjug

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Pokloni PIO fonda za one koji su najviše dali

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO MI JE KULTURNI ŠOK! Šta je Beograđanin doživeo u taksiju
Društvo

0 0

"OVO MI JE KULTURNI ŠOK!" Šta je Beograđanin doživeo u taksiju

PRE pet ili šest godina, sedenje na suvozačevom mestu u taksiju bilo je sasvim uobičajeno. Ljudi su sedali napred kad je auto bio prepun, kad su želeli da porazgovaraju s vozačem, ili jednostavno kad im je tako bilo zgodnije. Danas je situacija potpuno drugačija. Velika većina putnika automatski otvara zadnja vrata, čak i kada je vozilo prazno.

09. 12. 2025. u 22:28

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom