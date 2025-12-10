"ŽUTA PODMORNICA" POTONULA, PRVI TRIJUMF AJAKSA! Golovi i preokreti na startu

FUDBALERI Viljareala poraženi su od Kopenhagena 2:3, a Ajaks u gostima slavio protiv Karabaga nakon preokreta.

FOTO: AP

Dva minuta trebalo je Špancima da prime gol. Kopenhagen je poveo golom Elionusija, a tim rezultatom otišlo se na pauzu. Usledila je potom dinamična druga polovina meča.

Tek što je počelo drugo poluvreme, Akomah je poslao loptu sa desnog boka u peterac, a tamo je Komesana uz mnogo sreće uspeo nekako da ugura u mrežu za 1:1.

Ali, opet je Kopenhagen uzvratio, samo minut kasnije, posle nove lepe acije, Ačouri je pogodio iz prve za 1:2.

Viljareal je ipak nastavio da napada i u 56. minutu uspeo je opet da izjednači. Pedrasa je ovaj put asistirao, a Oluvasej je pogodio po zemlji sa 15 metara za 2:2.

Viljareal je u finišu meča mogao i do potpunog preokreta, Ajoze Perez je zakasnio nekoliko centimetara posle sjajnog centaršuta sa levog boka.

I onda, u nadoknadi vremena novi šok za Viljareal. Posle udarca sa distance, lopta je skrenula do Kornelijusa koji je lako pogodio za 2:3 i novi poraz Viljareala ove jeseni.

U drugom večerašnjem susretu, Ajaks je posle preokreta nad Karabagom upisao prvu pobedu - rezultatom 2:3.

Karabag je poveo već posle 10 minuta igre, kada je Kafarkuljev poslao dugu loptu, a Duran iskoristio smušenost Ajaksovog štopera, te je lobovao golmana za 1:0.

Ajaks je do odlaska na odmor uspeo da izjednači, pošto je Dolberg pogodio sjajnim udarcem sa distance, sa nekih 22,23 metra.

Domaći su uspeli da povedu tek što je počelo drugo poluvreme i to posle fenomenalne akcije, povratne lopte sa levog boka i završnice Mateusa Silve za 2:1.

Međutim, Ajaks je u finišu uspeo da u potpunosti preokrene meč. U 79. minutu Gluh je pogodio za 2:2, da bi već u 83. Gai preokrenuo za 2:3 spektakulranim golom.

U nadoknadi vremena Gluh je svojim drugim golom na meču potvrdio prvi trijumf Ajaksa.

Ajaks je do kraja sačuvao prednost i tako upisao prve bodove i pobegao sa dna tabele. Viljareal je posle novog poraza ostao sa samo jednim bodom, dok Karabag i Kopenhagen imaju po sedam i još uvek su u igri za plasman u plej-of.

