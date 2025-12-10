UJUTRU MRAZ, A U TOKU DANA I DO 16 STEPENI: RHMZ objavio detaljnu prognozu za narednih sedam dana

U SRBIJI će danas biti pretežno sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 16 stepeni.

Ujutro i delom pre podne očekuje se malo do umereno oblačno vreme, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom pojavom magle, navodi se u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od -3 do 4 stepena, a najviša od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu se ujutro očekuje malo do umereno oblačno uz lokalnu pojavu magle, a u toku dana biće pretežno sunčano vreme.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 0 do 4 stepena, a najviša oko 14.

Idućih sedam dana očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka.

Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, od četvrtka prvo u Vojvodini i na području Beograda, a od petka i u centralnoj i južnoj Srbiji, naročito po kotlinama i duž rečnih tokova, dok će na visokim planinama preovladavati sunčano vreme.

Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima.

Prema prognozi RHMZ, suvo i stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra.

