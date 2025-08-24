OVAJ DATUM DONOSI NAM NEVEROVATNIH 40 STEPENI! A onda će uslediti grmljavina i pljuskovi

NAKON kratkog zahlađenja, u Srbiju se vraća leto. U petak nas čeka i do 40 stepeni, a početak septembra donosi sunčano i toplo vreme.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ/ Pixabay

Prognostičar Ivan Ristić najavljuje da će se nakon današnjeg jesenjeg dana naredne nedelje ponovo vratiti prave letnje temperature

- Uragan Erin, koji se trenutno transformisao u dubok ciklon, usmeriće topli afrički vazduh ka Balkanu, pa će u četvrtak, petak i subotu temperature rasti i do 39 stepeni - najavljuje Ristić u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Najtopliji dan biće petak, 29. avgust, kada će se u pojedinim delovima Srbije živa približiti 40. podeljku, napominje se u prognozi.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, dok se u Podunavlju i Pomoravlju očekuje pojačana topla košava.

U subotu popodne i uveče stiže kratkotrajno osveženje uz pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg pada temperature.

Kako se navodi, od nedelje, 31. avgusta, sledi manji pad vrednosti, sa maksimalnim temperaturama od 29 do 34 stepena, što i dalje znači toplo vreme.

Oni koji planiraju odmor na južnom Jadranu, Jonskom ili Egejskom moru početkom septembra mogu računati na stabilne vremenske prilike i prijatno toplo more, zaključuje Ristić.

Vreme sutra

U ponedeljak (25.08.) ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo, stoji u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo.

Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama. Najniža temperatura od 6 do 13 °C, a najviša od 24 do 28 °C.

(Alo)