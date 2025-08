Pertini igre u fokusu Japana – veliki uspeh Pertini Toys kompanije na OSAKA EXPO 2025. (FOTO)

U OKVIRU srpskog paviljona na EXPO 2025 u Osaki, među 121 zemljom učesnicom,kompanija Pertini Toys, vodeći regionalni proizvođač edukativnih igara, predstavljala je Srbiju kroz akreditovani edukativni program „Global Education Through Play” i inovativne društvene igre.

Foto Pertini

Učešće kompanije izazvalo je ogromnu pažnju stručne javnosti, obrazovnih institucija i distributera, otvarajući vrata za stratešku ekspanziju na azijsko tržište.

O strateškom ulasku na azijsko tržište i globalnoj relevantnosti domaćih edukativnih rešenja, razgovarali smo sa generalnim direktorom kompanije Pertini Toys, dr Aleksandrom Ignjatovićem i izvršnom direktorkom Tamarom Đogo, koji su projekat realizovali uz podršku Branka Đoge, tehničkog direktora i Jovane Ignjatović, edukatorke STEP programa.

• Gospodine Ignjatoviću, šta za Vas znači predstavljanje na japanskom tržištu i činjenica da je STEP program, već internacionalno nagrađivan, sada dobio priznanje i u Japanu?

Dr Aleksandar: Program STEP je akronim koji objedinjuje četiri ključne oblasti koje čine važne stubove zdravog dečijeg razvoja: Science (nauka), Technology (tehnologija), Education (edukacija) i Play (igra). Program je nastao iz ideje da se igra vrati u centar obrazovanja, ali ne bilo kakva igra, već

ona koja razvija empatiju, strateško razmišljanje, timski rad, talente i potencijale. U Osaki je ovaj program zvanično uvršćen u sadržaj EXPO-a, na šta smo posebno ponosni. Inače, program je nagrađen i u SAD-u kao inovativni obrazovni koncept, što je za nas ogromno priznanje jer potvrđuje da su vrednosti koje promovišemo prepoznate u različitim kulturama i edukativnim sistemima.

STEP nije samo program, to je metodologija učenja kroz iskustvo i igru, koja povezuje digitalni i realni svet na najbolji način, sa ciljem da deca kroz igru nešto nauče, koriste benefite današnjih tehnologija, ali i motoričke i intelektualne sposobnosti koje i dodatno razvijaju. Kroz društvene igre koje smo razvili, deca ne samo da stiču znanja iz oblasti ekologije, nauke, kulture i urbanizma, već uče da razmišljaju, da budu društveno odgovorna, da poštuju tradiciju dok upoznaju globalne i životne okolnosti i vrednosti.

• Kako je izgledao nastup Pertinija na OSAKA EXPO 2025 i kakav je bio odziv?

Tamara: Imali smo čast da predstavljamo Srbiju tokom jedne od najvažnijih tematskih nedelja – Learning and Play. Organizovali smo tri odvojene prezentacije, prilagođene različitim ciljnim grupama: institucijama, B2B partnerima (distributerima i maloprodajnim lancima) i široj javnosti. Broj posetilaca i interesovanje koje su pokazali, izuzetno nas je obradovalo i imponovalo. Prostor našeg štanda bio je sve vreme prepun, a pitanja, pažnja, osmesi dece koja su i interaktivno učestvovala u igri - najveća su nam referenca i pokazatelj da su Pertini igre razumljive i atraktivne za svu decu sveta.

Pertini igre su visoko ocenjene jer obrađuju teme koje su globalno relevantne – kulturna diplomatija, ekologija, održivi razvoj, upoznavanje lika i dela Nikole Tesle, pametni gradovi. Zbog toga su naročito Travel Your Way, Tesla – Science Race, Recycle It , Vitamin Smart Sport i Smart Cit izazvale veliko interesovanje japanskih, korejskih i kineskih distributera, s kojima smo tokom EXPO-a potpisali i prve ugovore.

• Šta izdvaja Pertini igre na globalnom tržištu?

Tamara: Pertini igre nastaju u saradnji sa edukatorima, psiholozima i pedagozima i dizajnirane su tako da inspirišu decu da uče, sarađuju, maštaju, strateški razmišljaju i donose odluke. Visok kvalitet izrade, tematski sadržaji koji odražavaju stvarne izazove (klima, kultura, nauka), mogućnost lokalizacije, kao i povezivanje na interaktivnu digitalnu platformu – to su faktori koji nas izdvajaju.

Dr Aleksandar: Ne treba zaboraviti ni emocionalnu komponentu - razvoj emocionalne i socijalne inteligencije. Igra nije samo sredstvo za učenje, ona gradi odnose, jača identitet, razvija samopouzdanje i povezuje različite kulture. Na osnovu toga razvili smo i poseban edukativni koncept Dečja kulturna diplomatija, koji je deo našeg akreditovanog STEP programa. To je ono što naši japanski partneri prepoznaju i visoko cene.

• Da li imate jasan plan kako planirate da razvijate prisustvo na azijskom tržištu?

Tamara: Naš fokus je sada na lokalizaciji sadržaja i zajedničkom razvoju specifičnih verzija igara za različita tržišta. Primera radi, za Japan već razvijamo dodatke za društvenu igru Smart City, koji će uključivati njihove koncepte održive infrastrukture, dok će igra Recycle It obuhvatiti lokalne principe sortiranja otpada.

Dr Aleksandar: STEP program će uskoro biti dostupan kao ineraktivna platforma za sve vrtiće i obrazovne institucije u Aziji. Već radimo na tome sa partnerima iz Tokija. EXPO nam je dao izuzetnu vidljivost, ali sada sledi faza dublje implementacije. Naša globalna ambicija se ne završava u Japanu, započela je u Srbiji, proširila se u Njujorku i vodi nas ka tome da kroz igru povežemo decu svih nacija. Cilj je da svako dete tj učesnik programa, kako iz ruralnog tako i iz urbanog područja, ima jednaku priliku da bude aktivni učesnik globalne edukacije. U okviru STEP programa razvijamo nov način igre u kojoj deca sama osmišljavaju zadatke, zasnovane na kulturnim razlikama, običajima i vrednostima iz svoje sredine. Učesnici programa kreiraju određeni sadržaj koji putem jedinstvenih kodova, postaju deo globalnih edukativnih igara. Jako je važno to što se kroz sopstvene radove ostvaruju međusobne veze sa vršnjacima iz drugih zemalja, razmenjuju iskustva, upoznaju kulturološke razlike i šire vidici. Na primer, učesnik programa iz Srbije može predstaviti Avalski toranj, dok učesnik iz Francuske može prikazati Ajfelovu kulu. Kroz ovu razmenu, igra postaje most između različitih svetova, a učesnici razvijaju empatiju i razumevanje drugih kultura.

Fokus stavljamo na to da svaka ustanova koja se bavi razvojem i obrazovanjem dece - škole, centri, klubovi, koje su prihvatile STEP program, postane mesto za rano prepoznavanje i podršku talentima.

Time svako dobija priliku da se izrazi, uči i razvija svoj puni potencijal.

Za kraj dr Aleksandar dodaje „U vremenu kada su promene globalne, a vrednosti moraju ostati humane – igra je most koji spaja svet. Učenje kroz igru je globalni koncept, i mi smo ponosni što su Pertini igre igre sa svrhom – usmerene na razvoj potencijala, životno važnih sposobnosti i zdravih navika. A uz sve to, donose osmeh, druženje i radost deci na svim meridijanima, jer se lako mogu lokalizovati za svako tržište”.