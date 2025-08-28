DOGOVOR O PLANU NAPADA SA VOJVODOM MIŠIĆEM: Srpski artiljerci su uspeli da za samo jedan dan savladaju obuku za rad na brzometnim topovima

ŠESTI avgust - Lepo i toplo. U normalno vreme, Vodena, nekad Edesa, je šarmantno malo mesto od 10.000 do 12.000 stanovnika.

Svoje ime slovenskog porekla duguje izvanrednoj vodi koja u slapovima pada s litice na kojoj su izgrađene kuće. Ona služi kao pozadina srpskoj vojsci koja tu ima jedan deo svog glavnog štaba. Tu su okupljene žene koje su sa začuđujućom energijom pratile povlačenje preko Albanije i tu oficiri dolaze s dozvolom za odmor.

Nisam zadovoljan onim što vidim. Srpska prva linija je dobra, ali sem boraca nema više ništa.

Još pre meseca dana, sa vojvodom Mišićem smo utvrdili osnove buduće ofanzive. Njihova topografska služba nije u međuvremenu ništa uradila. Izviđanje avionima i obaveštajna služba ne postoje. Ne postoji plan o uništenju neprijateljskih baterija koje su otkrivene itd, itd. Vreme je da Binu uzme stvari u svoje ruke i da ih francuska izviđačka avijacija nauči. Ne koriste se fotografije kojih ima mnogo. Od dvadeset srpskih izviđača u avionima, četiri su vrlo dobra, ostali su osrednji. Treba vratiti u njihove jedinice loše, pritvorene, lenje ili gorde oficire. Pukovnik X... se boji Nemaca i svuda stavlja štapove u točkove. Treba svuda da raširimo naš žar i naše metode.

Odmah bih želeo da naglasim da sam kod Princa Regenta Aleksandra naišao na efikasnu podršku. Postavio sam jednog od zamenika načelnika iz svog glavnog štaba, Trusona, u njegov glavni štab. General Binu je preuzeo komandovanje artiljerijom i jedan viši francuski artiljerijski oficir je postavljen kod komandanta artiljerije svake srpske armije.

Srbi traže samo da ih se poduči: trud vredi napora.

Inspekcija depoa pešadije i artiljerije francuske Istočne armije. Depoi konjice su u blizini, u Nausi.

Pukovnik Vik je aktivan i vešt čovek. Znao je da ostane u dobrim odnosima sa Srbima i da zadobije simpatije Grka koji su ga krstili velikim poštovaocem Grka. Njegov smeštaj je vrlo dobar. Ispred vrata čuva stražu mladi medved u lancima uhvaćen na Pelisteru.

7. avgust - Sastanak šefova službi da bi se razmatrali uočeni nedostaci. Binu će biti poslat u srpski glavni štab da bi organizovao artiljeriju. Grandolemen će biti zadužen za snabdevanje, a Furnijal za ambulante. Sa ta tri odlična oficira sve će ići kao podmazano.

Potom sam podstakao Malandina da otkloni nedostatke srpske topografske službe. Sa vazdušnim fotografijama naših eskadrila, on će nam sastaviti kartu 1/10.000 terena predviđenog za napad, što je neophodno za delovanje protiv neprijateljskih baterija. Razmere austrijske karte, jedine koju imamo, i njene mnogobrojne nepreciznosti, čine je neupotrebljivom za ozbiljan rad.

11. AVGUST - Britanska vojska u Solunu je brojala 72 aktivna bataljona, sad ih ima samo 36 slabo popunjenih ljudstvom. Ljude nikad ne zamenjuju, mnogo njih je već više od dve godine na Orijentu, bez odmora, izloženih malariji. Pešadiji je potrebno pojačanje. Artiljerija je netaknuta i moćna, Kiprani dobro služe u artiljerijskim depoima.

13. avgust - Mišić je došao da ukloni nedostatke koje sam uočio u Vodeni. Doveo je gospođu Nariškin, koju sam upoznao 1915. u 5. armiji, koja trenutno radi u francuskoj Istočnoj armiji. Izgleda da je to odlična bolničarka.

14. avgust - Poseta solunskom Akropolju, zatvoru, Jenikuli i ambulanti škotskih žena, koja se isključivo sastoji od Škotlađanki, uključujući tu i hirurge, radiologe, automobiliste itd. Englezi su ih nipodaštavali. One su se okrenule Srbima, koji su vrlo slabo opremljeni, i koji su ih prihvatili s oduševljenjem. Centralna ambulanta je u Solunu sa više isturenih ambulanti. Video sam jednu od njih u Mogleni, blizu Vertekopa.

Sanitarna kola, koja voze te neustrašive žene, hrabro dolaze do prvih linija da preuzmu ranjenike. Bilo je vrlo opasno sresti ih na lošim uskim putevima na planini niz koji su one brzo silazile.

15. avgust - Dolazak Venizelosa. Došao je da me vidi čim se iskrcao, vrlo optimističan što se tiče unutrašnje situacije u Grčkoj; izgleda da je naklonjen Srbima. To je inteligentan čovek.

S njim krećem u Karasuli. Kod štala inspekcija divizije sa Krita (general Spilijadis). Inspekcija 8. i 9. puka Nacionalne odbrane. Tu diviziju će smeniti divizija Vlakopulos (koja manje vredi) jer će ona ići kao pojačanje britanskoj vojsci.

16. avgust - Inspekcija 16. kolonijalne divizije koja još uvek ima svoje dve brigade. Poseta tačke 0. Penjući se, vozilo ispred mog je izgubilo jedan zadnji točak koji se otkotrljao i sleteo niz klisuru, a kola su nastavila da idu. Lep pogled na tačku 0 i na Arbr Noar. Zahvaljujući Senegalcima, 16. kolonijalna divizija ima svojih 12 bataljona, tri više od 122. pešadijske divizije. Sa divizijom sa Arhipelaga i 4. grčkom pešadijskom divizijom, pošto 27. britanska divizija pređe na desnu obalu Vardara, moći ću da držim front i odmenim Timočku diviziju, desno krilo Šumadijske divizije. Ručak u Izvoru, koji je postao glavni štab korpusa otkako su se Britanci proširili do štala.

19. avgust - Dolazak oficira iz Rusije koji nam donose detalje o žalosnoj izdaji Rusa.

Uzvraćam posetu Venizelosu. Primio sam srpske ministre Inostranih poslova i Javnih radova koji su došli sa Krfa da vide Princa Regenta.

23. AVGUST - U Vladovu srećem Prunoa i 17. kolonijalnu diviziju, logor su postavili u lepoj kestenovoj šumi. 1, 3. i 54. puk kolonijalne pešadije. Morao sam da raspustim 56. zbog manjka vojnika. Svaki puk ima dva bataljona belaca i jedan bataljon crnaca. Bataljon Senegalaca iz 56. je sačuvan i čini 10. bataljon. Komandant pešadije, Rusel, mi ostavlja do- bar utisak. Šefovi službi su osrednji. Ista konferencija sa oficirima kao u Veriji. Zatim za 1 sat i se penjemna Bukovik (Hetraje) gde je Princ Regent, u skladu sa predstojećom ofanzivom, premestio svoju komandu u baraku koju mu je dao Miln. Dobar prilazni put.

Ručak kod Princa. Razgovor sa njime i Mišićem da bi se usaglasio način napada.

Insistiram na neophodnosti da se, što je pre moguće, iskoriste trupe iz druge linije, da bi reagovali pre nego što neprijatelju stigne pojačanje. Stoga smatram da je šest sati dovoljno za artiljerijsku pripremu napada. Na srpsko navaljivanje, koji nisu naučeni na brzometne topove, dajem im jedna dan za pripremu. Srbi su nestrpljivi da krenu u borbu.

Penjanje u osmatračnicu. Lep pogled na teren na kome će se napad odvijati. Mišić insistira da zadrži svoju konjičku diviziju koju sam hteo da upotrebim u ravnici Prilepa.

24. avgust - Prerađujem plan operacija vojvode Stepanovića kome nedostaje jednostavnost.

Imao je nameru da telefonom komanduje iz Tresine. Na primer: divizije koje vrše proboj fronta, trebalo je da mu jave čim zauzmu neprijateljsku prvu liniju fronta. Tada bi on dao naredbu divizijama određenim za nastavak napada koje su čekale u podnožju planina.

Te divizije je stoga trebalo da savladaju visinsku razliku od 1.200 do 1.300 metara i tek posle 4 ili 5 sati marša, pošto su primile naređenje, stigle bi do prve linije fronta, što bi dalo vremena neprijateljskoj rezervi da interveniše.

Promenio sam njegove naredbe, koje su dosta podsećale na one koje je francuska vojska dobila u bici za oblast grada Arasa. Divizije koje nastavljaju napad moraju se naći tik iza divizija koje prave proboj, a generali koji komandaju obema grupama divizija moraju imati isto komandno mesto. Čim divizija koja pravi proboj zauzme prvi položaj, divizija koja koristi taj prodor, bez novog naređenja iz više komande, kreće napred. Zahvaljujući takvom rasporedu, jugoslovenska divizija može da osvoji Kozjak pre nego što stignu nemačko-bugarske divizije.

SA britanskim generalom lordom Džon Milnom (John Milne) Franše d`Epere je dogovorio da on u nastupajućoj ofnazivi pređe u napad samo ako francusko--srpski napad uspe. Inače, britanski kontigent trupa gotovo je bio prepolovljen. Od 72 aktivna bataljon ostalo je samo 36 i to sa slabo popunjenih ljudstvom. Da bi pojačao njegove malobrojne trupe, d`Epere mu je dao dve dobre divizije grčkog korpusa Narodne odbrane, koje su došle na obuku iza njihovih linija.

