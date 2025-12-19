SMENA MAGLE I SUNCA, EVO KADA STIŽE KIŠA I OSETNIJE ZAHLAĐENJE: Vremenska prognoza za petak, 19. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, dok se uveče i tokom noći u nižim predelima očekuju niska oblačnost i magla, saopštio je RHMZ.
Najniža temperatura biće od minus četiri do pet, a najviša od osam do 13 stepeni.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu ujutru u nižim delovima grada magla, a tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 12 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U narednih nedelju dana očekuje se hladnije vreme, od srede u nižim predelima sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim sa snegom.
(sputnikportal.rs)
