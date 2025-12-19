Društvo

SMENA MAGLE I SUNCA, EVO KADA STIŽE KIŠA I OSETNIJE ZAHLAĐENJE: Vremenska prognoza za petak, 19. decembar

19. 12. 2025. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

СМЕНА МАГЛЕ И СУНЦА, ЕВО КАДА СТИЖЕ КИША И ОСЕТНИЈЕ ЗАХЛАЂЕЊЕ: Временска прогноза за петак, 19. децембар

Foto: N.Živanović

VREME U SRBIJI

U Srbiji tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, dok se uveče i tokom noći u nižim predelima očekuju niska oblačnost i magla, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura biće od minus četiri do pet, a najviša od osam do 13 stepeni.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu ujutru u nižim delovima grada magla, a tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 12 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U narednih nedelju dana očekuje se hladnije vreme, od srede u nižim predelima sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim sa snegom.

