Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

19. 12. 2025. u 08:49

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Tри предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Petak

18.00 ES Setif - Kabilje X (2,62)

20.30 Ejbar - Valjadolid X (3,00)
20.30 Bari - Katancaro X (2,82)

Ukupna kvota: 22,16

