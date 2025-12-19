DANAS JE SVETI NIKOLA: Pola Srbije slavi ovu slavu, a domaćini ovu grešku najčešće prave
JESEN i zima je period godina kada se u Srbiji proslavlja najviše krsnih slava. Jedna od njih je i Sveti Nikola koji se obeležava 19. decembra.
Decenijama u narodu postoji izreka da pola Srbije slavi Nikoljdan, a druga polovina ide na slavu. Međutim, mnogi prave grešku koje nisu ni bili svesni.
Otac Predrag Popović govorio je o tome kako se pravilno prenosi slava u porodici sa oca na sina. Kako objašnjava, domaćini neretko iz neznanja ili iz najbolje namere, ako imaju više sinova jednom prenesu da slave letnjeg, a drugom zimskog Svetog Nikolu.
- Ako slavite Svetog Nikolu zimskog 19. decembra, a imate dva sina, postala je moda da se jednom preda ta slava, a drugom se poručuje da slavi letnjeg Svetog Nikolu koji se obeležava 22. maja i simoblizuje praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja - Mirlikijskog čudotvorca.To se ne radi. Krsna slava je dan kada je prezime vaše porodice primilo hrišćanstvo. Ne možete da menjate to - poručio je otac Predrag Popović.
Šta se se zapravo praznuje:
Zimski Sveti Nikola obeležava se 19. decembra na dan smrti ovog sveca. Tradicionalno se slavi kao jedna od najmasovnijih slava u Srbiji, sa slavskim obredima, gostima i svečanom trpezom.
Letnji Sveti Nikola obeležava se 22. maja povodom prenosa moštuju Svetog Nikole iz Mira u Likiji u Bari 1087. godine.
