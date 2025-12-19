Društvo

PROMENLJIVO VREME U ČITAVOJ SRBIJI: Smena mraza, magle i sunca, a evo kad nas očekuje ozbiljnije zahlađenje

Ana Đokić

19. 12. 2025. u 07:43

UJUTRO mestimično slab mraz, ponegde u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka zapadne, jugozapadne i južne Srbije i magla, prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

ПРОМЕНЉИВО ВРЕМЕ У ЧИТАВОЈ СРБИЈИ: Смена мраза, магле и сунца, а ево кад нас очекује озбиљније захлађење

Foto:N. Živanović

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 8 do 13 °S. Uveče i tokom noći u nižim predelima ponovo se ponegde očekuju niska oblačnost i magla. Uveče malo i umereno oblačno, u nižim predelima ponovo se ponegde očekuje niska oblačnost ili magla. Vetar slab, promenljiv.

Foto: Printscreen/RHMZ

Temperatura izmerena u 7 časova

Narednih dana hladnije

U subotu pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, Bačkoj i Sremu, kao i kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije gde će se magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana.

Foto: Printscreen/RHMZ

Prognoza za danas i sutra


U nedelju oblačno i hladno, osim u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije gde će biti sunčano.

Početkom sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar, pa će magla i niska oblačnost biti češće u Timočkoj Krajini gde se očekuje i sipeća kiša, na zapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugu zemlje.

Od srede u svim predelima oblačno, u nižim predelima sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim sa snegom.

BONUS VIDEO:

Nevreme praćeno kišom i jakim udarima vetra u Smederevu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu

KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu