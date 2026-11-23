VEĆINA LJUDI OVO RADI UZ KAFU: Doktor otkriva zašto je to loše za želudac
KAFA je mnogima nezaobilazan deo jutarnje rutine, ali način na koji je pijemo može uticati na naš sistem za varenje. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na namirnice i pića koja konzumiramo uz omiljeni napitak, jer pojedine kombinacije mogu izazvati ili pogoršati gorušicu.
Gastroenterolog i nutricionista Nurija Dijanova upozorava da kafa u kombinaciji sa čokoladom ili alkoholom kod osetljivih osoba može doprineti neprijatnim tegobama, poput peckanja u grudima i vraćanja želudačne kiseline u jednjak.
Kafa i čokolada nisu dobra kombinacija
Mnogi obožavaju da uz šoljicu kafe pojedu nekoliko kockica čokolade, ali ova kombinacija nije najbolji izbor za osobe koje imaju problema sa gorušicom i refluksom.
Prema objašnjenju doktorke Dijanove, i kafa i čokolada mogu doprineti opuštanju donjeg mišića koji sprečava vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak. Kada taj mišić ne funkcioniše kako treba, želudačna kiselina može dospeti u jednjak i izazvati peckanje, neprijatan osećaj u grudima i gorušicu.
Zbog toga bi osobe koje često imaju ove tegobe trebalo da obrate pažnju na to kako reaguju na kombinaciju kafe i čokolade.
Alkohol i kafa mogu pogoršati tegobe
Druga kombinacija na koju doktorka upozorava jeste kafa sa alkoholom. Iako je nekima omiljena kombinacija posle obroka, ova dva napitka kod osetljivih osoba mogu doprineti pojavi refluksa i gorušice.
Alkohol takođe može opustiti donji ezofagealni sfinkter, pa se povećava mogućnost vraćanja želudačnog sadržaja u jednjak. Kada se tome doda kafa, tegobe mogu biti izraženije.
Ipak, reakcije se razlikuju od osobe do osobe, pa je važno obratiti pažnju na namirnice i pića koja vam izazivaju neprijatnosti.
(Alo)
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