LjUDI koji se gotovo uvek osećaju usamljeno mogu da budu izloženi većem riziku od razvoja demencije, pokazuje nova studija francuskih naučnika iz Bordoa.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Istraživanje je trajalo tri decenije: Zašto je hronična usamljenost opasna po zdravlje

Za demenciju, od koje pati 57 miliona ljudi širom sveta, trenutno ne postoji lek, ali kombinacija genetičkih faktora i onih koji se tiču načina života može da utiče na rizik od pojave ovog stanja, a prema najnovijoj studiji, socijalna izolacija predstavlja još jedan faktor rizika.

Istraživači sa Univerziteta u Bordou nastojali su da izmere taj rizik, a tokom studije koja je trajala tri decenije, utvrđeno je da je kod starijih osoba koje su hronično usamljene rizik od razvoja demencije veći za 38 odsto, u poređenju sa onima koje se nikada nisu osećale usamljeno.

Prema ovoj studiji objavljenoj u časopisu „Starenje i mentalno zdravlje“ (Aging & Mental Health), povremena usamljenost nije značajno povezana sa rizikom od demencije.

„Ova razlika je ključna. Iako većina ljudi u nekom trenutku svog života oseti usamljenost, upravo kada ona postane hronična i dugotrajna, može da dođe do povećanja rizika od razvoja demencije“, rekla je jedna od autorki studije Karin Peres.

Istraživanje je pokazalo da se kod jedne od tri osobe koje nikada nisu bile usamljene, ili su to bile samo povremeno, kasnije razvila demencija, dok je u grupi ljudi koji su hronično usamljeni taj udeo iznosio oko 49 posto.

Kako se navodi, većina ljudi obuhvaćenih studijom nije osećala usamljenost u kontinuitetu.

Istraživači iz Bordoa preporučili su da zdravstveni radnici proveravaju da li su njihovi pacijenti usamljeni i da ih podstiču na veće učešće u društvenim aktivnostima.

Oni su istovremeno zaključili da bi od pomoći mogli da budu i inkluzivniji javni prostori, otvoreni za ljude svih uzrasta.

(Sputnjik)