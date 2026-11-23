GRČKE vlasti predložile su izmene svog nedavno usvojenog zakona o saobraćaju, kojima se, između ostalog, uvode starosna ograničenja za vozače sportskih automobila velike snage.

Helene Rogers, Art Directors & TRIP / Alamy / Profimedia

Novim nacrtom zakona takođe se ublažavaju saobraćajne kazne za određene manje saobraćajne prekršaje u Grčkoj, kao što je nepropisno parkiranje, prenosi danas Katimerini. Nove mere su deo nacrta zakona koji je pripremilo Ministarstvo infrastrukture i saobraćaja, a koji je do 7. decembra na javnoj raspravi.

Zakon uvodi ograničenja za mlade vozače koji upravljaju automobilima visokih performansi, pa će putničkim automobilima čija maksimalna neto snaga prelazi 340 konjskih snaga moći da upravljaju samo osobe stare 22 godine ili više, koje poseduju vozačku dozvolu za odgovarajuću kategoriju vozila najmanje tri godine.

Kako se navodi, ispitivač, vozilo, kao i podaci o obuci i ispitu kandidata, bili bi elektronski verifikovani putem QR kodova, a koristila bi se i veštačka inteligencija da bi se automatski proverilo da li su kamere pravilno postavljene i da li ispravno funkcionišu.

Pooštravanje kazni

Pored toga, predviđeno je pooštravanje kazni za falsifikovanje dokumenata ili lažno predstavljanje kandidata na vozačkom ispitu, a biće uspostavljen i elektronski registar vozila koja koriste auto-škole.

U pojedinim slučajevima nepropisnog parkiranja, postojeća kazna, koja obuhvata novčanu kaznu od 30 evra i oduzimanje vozačke dozvole na 10 dana, bila bi zamenjena novčanom kaznom od 60 evra, bez mere oduzimanja dozvole.

Ove izmene odnosile bi se na prekršaje kao što su parkiranje na saobraćajnim ostrvima ili razdelnim trakama, kao i na nepoštovanje određenih znakova zabrane zaustavljanja ili parkiranja.

Za ozbiljnije prekršaje, kao što je parkiranje na mestima ili pristupnim rampama rezervisanim za osobe sa invaliditetom, ostale bi na snazi strože kazne.

Konačno, predlog zakona precizira primenu ograničenja brzine od 30 kilometara na sat u naseljenim mestima, navodeći da se ono odnosi na jednosmerne ulice sa jednom saobraćajnom trakom, kao i na dvosmerne puteve sa po jednom trakom u svakom smeru, koji nemaju razdelno ostrvo ili središnju barijeru.

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