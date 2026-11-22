BELA ILI BRAON JAJA? Nauka otkriva koja su zapravo zdravija i šta se krije iza boje ljuske
PRILIKOM kupovine jaja u prodavnici ili na pijaci, mnogi potrošači bez razmišljanja biraju ona sa braon ljuskom, verujući da su „domaćija“, prirodnija i hranljivija od belih. Sa druge strane, ima i onih koji smatraju da razlike uopšte nema i da je presudna isključivo svežina.
Šta na ovu dilemu kaže struka? Odgovor bi mogao da razbije jednu od najčešćih zabluda u ishrani.
Od čega zavisi boja ljuske?
Boja ljuske jajeta nema nikakve veze sa kvalitetom, načinom uzgoja ili ishranom koka nosilja, već isključivo sa njihovom genetikom i rasom.
- Bela jaja nose kokoške kod kojih izostaje pigmentacija u završnoj fazi (najpoznatiji primer je rasa leghorn).
- Braon jaja svoju prepoznatljivu nijansu dobijaju zahvaljujući pigmentu protoporfirinu, koji se taloži neposredno pre nego što kokoška snese jaje (karakteristično za rase poput rod ajlanda i mnoge domaće hibride).
- Plavičasta i zelenkasta jaja takođe postoje u prirodi i nastaju usled delovanja drugih specifičnih pigmenata, poput biliverdina.
Da li su braon jaja zdravija i hranljivija?
Kratak odgovor je – ne. Iako u narodu vlada mišljenje da tamnija ljuska znači i bogatiji sastav, naučna istraživanja ne potvrđuju nikakvu nutritivnu prednost braon jaja u odnosu na bela.
I jedna i druga predstavljaju izuzetno vrednu namirnicu bogatu visokokvalitetnim proteinima, zdravim mastima, vitaminima (posebno A, D, E i B12) i mineralima. Prema zvaničnim podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), ne postoje značajne razlike u hranljivom sastavu koje bi bile uslovljene bojom ljuske.
Kupovinom braon jaja nećete uneti više proteina ili vitamina – razlika je isključivo estetska, a ponekad i u ceni, jer su kokoške koje nose braon jaja često krupnije i jedu više hrane, što proizvodnju čini skupljom.
Na šta zaista treba obratiti pažnju pri kupovini?
Umesto da gledate u boju ljuske, za vaše zdravlje i kvalitet obroka mnogo je važnije da obratite pažnju na sledeće faktore:
Ishrana koka nosilja: Ono što zaista menja sastav jajeta jeste hrana koju kokoška jede. Koke koje imaju pristup svežoj travi, insektima ili hrani obogaćenoj lanenim semenom, nosiće jaja sa više omega-3 masnih kiselina i vitamina D, bez obzira na to da li je ljuska bela ili braon.
Način uzgoja (oznake na jajima): Obratite pažnju na prvi broj utisnut na ljusci – 0 označava organski uzgoj, 1 slobodni uzgoj (koke koje šetaju napolju), 2 podni uzgoj, dok 3 označava kavezni uzgoj.
Svežina i čuvanje: Uvek proverite rok trajanja, celovitost ljuske (da nije napukla) i birajte jaja koja se u prodavnici čuvaju na adekvatnoj, rashlađenoj temperaturi.
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