PRILIKOM kupovine jaja u prodavnici ili na pijaci, mnogi potrošači bez razmišljanja biraju ona sa braon ljuskom, verujući da su „domaćija“, prirodnija i hranljivija od belih. Sa druge strane, ima i onih koji smatraju da razlike uopšte nema i da je presudna isključivo svežina.

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Šta na ovu dilemu kaže struka? Odgovor bi mogao da razbije jednu od najčešćih zabluda u ishrani.



Boja ljuske jajeta nema nikakve veze sa kvalitetom, načinom uzgoja ili ishranom koka nosilja, već isključivo sa njihovom genetikom i rasom.



Bela jaja nose kokoške kod kojih izostaje pigmentacija u završnoj fazi (najpoznatiji primer je rasa leghorn).

Braon jaja svoju prepoznatljivu nijansu dobijaju zahvaljujući pigmentu protoporfirinu, koji se taloži neposredno pre nego što kokoška snese jaje (karakteristično za rase poput rod ajlanda i mnoge domaće hibride).

Plavičasta i zelenkasta jaja takođe postoje u prirodi i nastaju usled delovanja drugih specifičnih pigmenata, poput biliverdina.

Kako objašnjavaju stručnjaci, svako jaje u početnoj fazi formiranja ima belu ljusku. Kasnije, tokom prolaska kroz jajovod kokoške, u zavisnosti od rase, na ljusku se talože različiti pigmenti:

Da li su braon jaja zdravija i hranljivija?

Kratak odgovor je – ne. Iako u narodu vlada mišljenje da tamnija ljuska znači i bogatiji sastav, naučna istraživanja ne potvrđuju nikakvu nutritivnu prednost braon jaja u odnosu na bela.

I jedna i druga predstavljaju izuzetno vrednu namirnicu bogatu visokokvalitetnim proteinima, zdravim mastima, vitaminima (posebno A, D, E i B12) i mineralima. Prema zvaničnim podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), ne postoje značajne razlike u hranljivom sastavu koje bi bile uslovljene bojom ljuske.

Kupovinom braon jaja nećete uneti više proteina ili vitamina – razlika je isključivo estetska, a ponekad i u ceni, jer su kokoške koje nose braon jaja često krupnije i jedu više hrane, što proizvodnju čini skupljom.



Na šta zaista treba obratiti pažnju pri kupovini?

Umesto da gledate u boju ljuske, za vaše zdravlje i kvalitet obroka mnogo je važnije da obratite pažnju na sledeće faktore:

Ishrana koka nosilja: Ono što zaista menja sastav jajeta jeste hrana koju kokoška jede. Koke koje imaju pristup svežoj travi, insektima ili hrani obogaćenoj lanenim semenom, nosiće jaja sa više omega-3 masnih kiselina i vitamina D, bez obzira na to da li je ljuska bela ili braon.

Način uzgoja (oznake na jajima): Obratite pažnju na prvi broj utisnut na ljusci – 0 označava organski uzgoj, 1 slobodni uzgoj (koke koje šetaju napolju), 2 podni uzgoj, dok 3 označava kavezni uzgoj.

Svežina i čuvanje: Uvek proverite rok trajanja, celovitost ljuske (da nije napukla) i birajte jaja koja se u prodavnici čuvaju na adekvatnoj, rashlađenoj temperaturi.