STRUČNjACI Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju “Gamaleja” pri Ministarstvu zdravlja Rusije razvili su lek koji blokira otpornost bakterije na antibiotike, izjavio je danas naučni direktor centra, Aleksandar Gincburg.

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Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je ranije da se opasna bakterija Klebsiela pneumonie, čiji sojevi su razvili otpornost na gotovo sve postojeće antibiotike, ubrzano širi u bolnicama širom Evropske unije.

-Imamo lek koji se zove fluorotiazinon i prevazilazi otpornost bakterije na antibiotike. Sama bakterija Klebsiela pneumonie možda i nije toliko opasna, ali njeni sojevi otporni na antibiotike jesu. Dakle, fluorotiazinon, razvijen u Institutu ’Gamaleja’, omogućava savladavanje te otpornosti, rekao je Gincburg za agenciju Ria Novosti.

On je napomenuo da je ovaj ruski lek već spasao stotine pacijenata.

Fluorotiazinon se već uveliko koristi u Moskovskom onkološkom istraživačkom institutu “P. A. Hercen” kod pacijenata u postoperativnom periodu koji imaju ozbiljne komplikacije, pa čak i stanja na granici sa sepsom.

Lek se takođe uspešno primenjuje na klinikama Baškirskog državnog medicinskog univerziteta, kao i u drugim zdravstvenim ustanovama.

(Tanjug)

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