Dr Novosti

MASLINOVO ULJE - PREDNOSTI I MANE: Evo kako kašika maslinovog ulja utiče na organizam

В. Н.

14. 11. 2026. u 15:54

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ISHRANA bogata maslinovim uljem povezuje se s dužim i zdravijim životom, a redovna konzumacija može pružiti zaštitu od niza bolesti, uključujući srčane bolesti i dijabetes tipa 2.

МАСЛИНОВО УЉЕ - ПРЕДНОСТИ И МАНЕ: Ево како кашика маслиновог уља утиче на организам

Foto: Dusan Zidar / Panthermedia / Profimedia

Ispijanje male količine maslinovog ulja svaki dan praktičan je način da se iskoriste te zdravstvene prednosti, no takva navika može imati i nedostatke, piše Health.com.

Pijenje ulja nije nužno bolja opcija

Iako mnogi tvrde da pijenje maslinovog ulja ima posebne prednosti, trenutno nema istraživanja koja dokazuju da je uzimanje na prazan želudac učinkovitije od uobičajenih načina, poput dodavanja u salatu. Ipak, postoje razlozi zbog kojih neki razmatraju pijenje čistog ulja. Prvi je razlog što hladno maslinovo ulje može biti zdravije od onoga koje je termički obrađeno.

- Iako nauka još ne potvrđuje da je pijenje čistog ulja korisnije od dodavanja u hranu, postoji razlika u konzumaciji sirovog i zagrejanog ulja - pojasnila je Džons.

Sadržaj fenola u ekstra devičanskom maslinovom ulju može se smanjiti za 40 odsto na 120 stepeni, a na 170 stepeni čak za 75 odsto tokom kuvanja od 15 do 60 minuta, u poređenju sa sirovim uljem. Osim toga, nekima je jednostavnije da popiju čistu kašiku ulja.

- To može biti brz i lak način da se osigura dovoljan unos mononezasićenih masti. Slično je načinu na koji mnogi uzimaju omega-3 dodatke u obliku ulja ili kapsula umesto da redovno jedu plavu ribu - kaže Džons.

Potencijalni nedostaci

Maslinovo ulje smatra se zdravom masnoćom i generalno je sigurno za konzumaciju, pa i u obliku kratke doze. Ipak, postoji nekoliko mogućih mana. Ako se uzima na prazan želudac, može izazvati probavne smetnje. Takođe je vrlo kalorično - jedna supena kašika sadrži 119 kalorija, što s vremenom može dovesti do nakupljanja kilograma. 

Kako ga uključiti u ishranu

Iako ne postoji zvanična preporuka za unos, zdravstvene prednosti obično se povezuju s količinama od 7 do 50 mililitara dnevno, što je otprilike od pola do tri i po supene kašike. Masti bi trebale činiti između 20 i 35 odsto ukupnog kalorijskog unosa. Budući da jedna kašika maslinovog ulja sadrži 119 kalorija, ono spada u energetski gustu hranu. Najbolje je u ishrani kombinovati različite izvore masnoća, uključujući ulja, orašaste plodove, semenke, plavu ribu, avokado i žumanca.

Ako ne želite da pijete čisto ulje, Džons predlaže nekoliko načina kako ga uvrstiti u ishranu: koristiti ga u receptima koji ne zahtevaju kuvanje, dodavati u marinade i prelive za salate, koristiti kao zamenu za puter na hlebu te za kuvanje na niskoj do umerenoj temperaturi.

(Alo)

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