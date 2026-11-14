Košarka

Udarac za crveno-bele: Povredio se Nikola Milutinov!

Танјуг

14. 11. 2026. u 16:09

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OZBILjAN problem za Olimpijakos.

Ударац за црвено-беле: Повредио се Никола Милутинов!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srpski košarkaš Nikola Milutinov preskočiće meč protiv Makabija u Evroligi zbog povrede prsta, preneli su grčki mediji. 

- Milutinov je zadobio prelom kažiprsta desne ruke i neće nastupiti na utakmici protiv Arisa, kao ni na susretu sa Makabijem iz Tel Aviva - navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

Ovaj 32-godišnji centar ove sezone ima dosta problema sa povredama. U Evroligi je odigrao samo sedam od 11 utakmica, uz prosek od 3,4 poena, šest skokova i jedne asistencije.

Olimpijakos trenutno u najelitnijem evropskom takmičenju ima učinak 8-3 i zauzima treću poziciju.

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