Udarac za crveno-bele: Povredio se Nikola Milutinov!

OZBILjAN problem za Olimpijakos.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srpski košarkaš Nikola Milutinov preskočiće meč protiv Makabija u Evroligi zbog povrede prsta, preneli su grčki mediji.

- Milutinov je zadobio prelom kažiprsta desne ruke i neće nastupiti na utakmici protiv Arisa, kao ni na susretu sa Makabijem iz Tel Aviva - navodi se u saopštenju Olimpijakosa.

🚨❌Nikola Milutinov has suffered a fracture to the distal phalanx of his right index finger and will miss both the game against Aris and the clash with Maccabi! #olympiacosbc #olympiacos #euroleague #paobc https://t.co/QghQk8mPkC — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) November 14, 2026

Ovaj 32-godišnji centar ove sezone ima dosta problema sa povredama. U Evroligi je odigrao samo sedam od 11 utakmica, uz prosek od 3,4 poena, šest skokova i jedne asistencije.

Olimpijakos trenutno u najelitnijem evropskom takmičenju ima učinak 8-3 i zauzima treću poziciju.

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