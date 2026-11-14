TRAMP SPREMA NOVI KRVAVI POHOD: Ponosna država priprema se za američku agresiju

PREDSEDNIK Kube Migel Dijaz-Kanel, izajvio je da se Kuba priprema za mogućnost američke vojne agresije, nakon što je američki predsednik Donald Tramp ponovo govorio o mogućnosti vojne intervencije na tom ostrvu, poručivši da želi da pitanje Kube bude rešeno pre isteka njegovog mandata u Beloj kući u januaru 2029. godine.

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"Odlučni smo da odbijemo svaki pokušaj strane vojne agresije na našu zemlju", rekao je Dijaz-Kanel juče, tokom obeležavanja Dana nacionalne odbrane, vojne aktivnosti koja se organizuje širom Kube, prenosi TeleSUR.

On je istakao da je Kuba miroljubiva zemlja, da ne predstavlja pretnju nijednoj državi i da ne ugrožava nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država.



Dodao je da kubanski sistem priprema za odbranu jača odbrambene kapacitete zemlje.

Dijaz-Kanel je kritikovao ponovljene izjave američkih političara o mogućoj vojnoj akciji protiv Kube, ali nije direktno pomenuo Trampa, navodi atinoamerička televizijska mreža.

Njegove izjave prenela je kubanska državna televizija tokom aktivnosti povodom Dana nacionalne odbrane, održanih u opštini Bojeros, južno od Havane, kojima su prisustvovali visoki vojni zvaničnici, predstavnici Komunističke partije i lokalnih vlasti, piše Tanjug.