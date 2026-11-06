SAČUVAJTE EFIKASNOST TERAPIJE: Evo gde bi trebalo da ih držite da ne izgube dejstvo

ČUVANjE lekova u kupatilu ili kuhinji može da uništi njihovu efikasnost, zbog čega farmaceuti savetuju da kućnu apoteku držite u spavaćoj sobi.

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Kupatilski ormarić deluje kao najlogičnije mesto za skladištenje analgetika, antihistaminika i redovne terapije, uvek je pri ruci dok peremo zube ili se spremamo za spavanje. Ipak, stručnjaci iz oblasti farmacije upozoravaju da je to ubedljivo najgore mesto u kući za čuvanje lekova.

Kombinacija visoke vlažnosti, vodene pare od tuširanja i naglih skokova temperature direktno narušava hemijsku stabilnost tableta i sirupa, zbog čega oni mogu izgubiti efikasnost znatno pre nego što im istekne zvaničan rok trajanja.

Najbolja lokacija za kućnu apoteku

Slično je i sa držanjem lekova u kuhinjskim ormarićima. Umesto kupatila ili kuhinje, zalihe lekova smestite u prostoriju sa stabilnom mikroklimom, poput spavaće sobe.

Izbegavajte izvore toplote: Nemojte držati kutijice na prozorskim daskama gde dopire sunčeva svetlost ili blizu radijatora i grejalica.

Mislite na najmlađe: Lekovi moraju biti u zatvorenoj fioci ili visoko postavljenom ormariću, potpuno van domašaja dece.

Ne preterujte sa frižiderom: Mnogi misle da hladnoća čuva lekove, ali frižider je pun vlage i namenjen je samo preparatima na kojima je to izričito naznačeno. Za većinu tableta on predstavlja potpuno pogrešno okruženje.

Pravila skladištenja prema vrsti lekova

Analgetici i antipiretici (paracetamol, ibuprofen): Uvek ih čuvajte u fabričkoj kutiji i blisteru, jer ambalaža štiti aktivnu supstancu od vazduha i svetlosti. Čim primetite da su tablete promenile boju, počele da se krune, ljušte ili su postale lepljive, nemojte ih piti, čak i ako rok nije istekao.

Preparati protiv alergija: Pored držanja na suvom mestu, farmaceuti podsećaju na još jednu zamku: tokom jeseni i zime kijanje i zapušen nos često potiču od običnih virusa i prehlada, pa antihistaminike ne treba uzimati mehanički bez utvrđivanja pravog uzroka.

Oralna kontracepcija: Pošto se piju svakog dana, pilule često ostaju izložene na noćnim stočićima. Ako su tokom leta ili grejne sezone bile izložene prevelikoj toploti, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom, jer toplota može kompromitovati njihovu hormonsku pouzdanost.

Hronična terapija i lekovi na recept: Nemaju svi medikamenti jednake zahteve. Pre nego što prepakujete nedeljnu dozu u plastične organizatore za tablete, proverite sa apotekarom da li je to bezbedno, mnogi lekovi propadaju čim napuste zaštitnu foliju.

Termolabilni lekovi (kapi za oči, serumi, injekcije): Ovo su jedini preparati kojima je mesto na polici frižidera (nikako u zamrzivaču ili neposredno uz zid gde se hvata led).

Tokom zime, kada je grejanje pojačano a provetravanje ređe, vazduh u pojedinim sobama postaje previše suv ili se u vlažnijim delovima stvara kondenzacija. Zato izdvojite nekoliko minuta, proverite uputstvo unutar kutije i premestite svoju apoteku na suvo, umereno i zaštićeno mesto.

(Informer)