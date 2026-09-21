ZAŠTO ZGLOBOVI BOLE KAD ZAHLADI: Da li je "bol od promene vremena" mit
S DOLASKOM jeseni mnogi primećuju da kolena i drugi zglobovi počinju snažnije da reaguju na hladnoću, vlagu i promene vremena.
Da li zaista postoji meteorološka osetljivost ili je to ipak mit? Stručnjaci objašnjavaju šta se dešava u zglobovima kada se menjaju vremenski uslovi, zašto se bol kod nekih ljudi tada pojačava i kada ovakve tegobe mogu ukazivati na problem koji zahteva pregled.
Jesenje zahlađenje mnoge navodi da posegnu za kremama za zagrevanje i ublažavanje bolova dok se bolovi u kolenima često pripisuju vremenskim prilikama. Činjenica je da u tom zapažanju ima istine, napominju stručnjaci, jer promene temperature, vlažnosti i atmosferskog pritiska zaista mogu da pojačaju neprijatne osećaje.
POSTOJE KARAKTERISTIČNI SIMPTOMI
Meteorološka osetljivost zglobova nije mit, naglašavaju lekari, ali je važno razumeti prirodu tog bola i koje strukture zgloba zapravo reaguju na hladnoću i promene atmosferskog pritiska, navode stručnjaci.
-Hrskavica ne može da boli, jer u njoj nema ni nervnih završetaka ni krvnih sudova. Zato je, ako se pojavi bol, pre svega povezan sa drugim strukturama zgloba. Pri snižavanju temperature reaguju receptori za hladnoću, a lokalna cirkulacija krvi se pogoršava. Osetljivost na vremenske prilike javlja se tek kada već postoji, uslovno rečeno, pripremljena podloga, objašnjavaju stručnjaci i dodaju da postoji nekoliko mogućih mehanizama ovakve reakcije.
-Kada temperatura padne, zglobna tečnost postaje gušća, a promene atmosferskog pritiska mogu da povećaju pritisak na zglobnu kapsulu i pojačaju bol. Visoka vlažnost može da doprinese oticanju mekih tkiva i tako pojača prenos signala bola, naročito u hladnim uslovima, navode stručnjaci.
Karakter bola pri tome može da ukaže na to koji se problem zapravo krije iza uobičajenog objašnjenja da je "od vremena".
-Kod inflamatornog artritisa postoje karakteristični simptomi: bol u drugoj polovini noći, jutarnja ukočenost i otok zgloba. Kod osteoartritisa je bol češće mehanički: u mirovanju može potpuno izostati, prvi pokreti su bolni, zatim bol popušta, da bi se posle većeg opterećenja ponovo javio, objašnjavaju lekari i dodaju:
„Sve velike studije slažu se u jednom - vremenski faktori utiču na pacijente koji već imaju oboljenja zglobova, poput osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, gihta ili fibromijalgije. Kod zdravih ljudi nije utvrđena veza između vremenskih prilika i bola, a pogotovo ne između vremenskih prilika i razvoja oboljenja u prethodno zdravom zglobu".
SAVREMENI PRISTUP LEČENjU
Savremena terapija sve više je usmerena ne samo na ublažavanje bola već i na očuvanje funkcije zgloba i usporavanje napredovanja bolesti. Za to se koriste različiti lekovi i injekcione terapije, dok se nove metode za obnovu oštećene hrskavice i dalje istražuju.
U eksperimentima se ispituju i pristupi koji podstiču obnavljanje hrskavice, uključujući upotrebu određenih enzima i trodimenzionalno štampanih nosača sa matičnim ćelijama.
Za sada su neke od ovih metoda još u fazi istraživanja, a cilj lečenja nije samo uklanjanje bola, već i očuvanje pokretljivosti i što duže očuvanje sopstvenog zgloba.
rt.rs
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