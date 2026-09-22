VELIKO OTKRIĆE: Naučnici razvili novi test za otkrivanje bakterija otpornih na antibiotike
NOVI test koji su osmislili stručnjaci iz Rusije omogućava brzo otkrivanje bakterija otpornih na antibiotike i može lekarima olakšati izbor odgovarajuće terapije.
Bakterije koje više ne reaguju na antibiotike su izazov u lečenju infekcija, a ruski naučnici razvili su test koji može da pomogne u njihovom bržem otkrivanju. Test je namenjen utvrđivanju prisustva gena odgovornog za otpornost bakterija na određene antibiotike, saopšteno je iz Rospotrebnadzora.
-Naučnici Centralnog naučno-istraživačkog instituta za epidemiologiju Rospotrebnadzora razvili su komplet reagenasa za otkrivanje gena mecA, koji je povezan sa otpornošću bakterija na meticilin, primenom PCR metode i tehnologije CRISPR/Cas (AmpliSens® mecA CRISPR), navodi se u saopštenju.
Komplet reagenasa namenjen je kvalitativnom otkrivanju gena mecA, koji bakterijama omogućava otpornost na meticilin i druge antibiotike iz grupe beta-laktama, u cerebrospinalnoj tečnosti pacijenata kod kojih se sumnja na oboljenja izazvana bakterijama otpornim na meticilin.
Prisustvo ovog gena povezano je sa otpornošću bakterija na antibiotike iz grupe beta-laktama, zbog čega pravovremeno otkrivanje rezistencije može biti značajno pri izboru terapije.
-Test-sistem je prvi registrovani medicinski proizvod u svetu za in vitro dijagnostiku zasnovan na primeni tehnologije CRISPR/Cas za utvrđivanje otpornosti na antibiotike, navodi se.
Ističe se da je osetljivost nove platforme uporediva sa standardnom PCR analizom, dok za neke ciljne sekvence može biti i veća. Test-sistem takođe predviđa dvostruku kontrolu specifičnosti, koja povećava pouzdanost analize.
Meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) je vrsta stafilokoka otporna na veći broj antibiotika. Ove bakterije mogu izazvati infekcije kože, upalu pluća, infekcije krvi, postoperativne infekcije i druga oboljenja.
Antibiotska rezistencija predstavlja otpornost bakterija na dejstvo antibiotika, zbog koje lekovi mogu prestati da efikasno suzbijaju infekciju. Otpornost može nastati, između ostalog, zbog nepravilne ili prekomerne upotrebe antibiotika.
Utvrđivanje otpornosti bakterija pomaže lekarima da izaberu odgovarajuću terapiju. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u 2023. godini oko 17 odsto laboratorijski potvrđenih slučajeva čestih bakterijskih infekcija u svetu bilo je otporno na antibiotike.
Rospotrebnadzor je ranije ukazivao da infekcije izazvane bakterijama otpornim na antibiotike mogu dovesti do težeg toka bolesti i produžiti boravak pacijenata u bolnici, piše RBK.
rt.rs
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