LIBIJA OBNOVILA RAD NAFTOVODA: Naftno polje Šarara ponovo povezano sa rafinerijom Zavija

LIBIJSKA Nacionalna naftna korporacija (NOC) saopštila je danas da je ponovo otvorila ventil broj sedam na glavnom naftovodu koji povezuje naftno polje Šarara sa lukom i rafinerijom Zavija i obnovila pumpanje sirove nafte, nakon što je naftovod početkom nedelje bio zatvoren.

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Naoružana grupa i pripadnici Obezbeđenja naftnih postrojenja zatvorili su 21. septembra ventil, zbog čega je proizvodnja na Šarari, najvećem libijskom naftnom polju, naglo smanjena, prenosi Rojters.

Do prekida je došlo zbog zahteva pripadnika Obezbeđenja naftnih postrojenja u vezi sa njihovim statusom i finansiranjem.

NOC je saopštio da su tehnički i operativni timovi preduzeli neophodne mere za bezbedno pokretanje sistema i obnovu isporuka sirove nafte rafineriji u Zaviji i izvoznim terminalima, dok se protok nafte postepeno vraća u normalu.

Prema proceni NOC-a, petodnevna obustava proizvodnje dovela je do gubitka od 942.376 barela nafte, vrednih oko 95 miliona dolara i prinudnog zatvaranja jednog postrojenja u rafineriji Zavija zbog smanjenih isporuka sirove nafte.

Naftno polje Šarara može da proizvodi oko 300.000 do 320.000 barela dnevno, a sirovu naftu šalje na sever, ka Zaviji, čija rafinerija ima kapacitet od oko 120.000 barela dnevno i snabdeva domaće tržište gorivom.

Šarara je poslednjih godina često bila suočena sa prekidima proizvodnje zbog protesta, političkih sporova i tehničkih problema.

Misija Ujedinjenih nacija upozorila je da bi duži prekid mogao da ugrozi prihode od nafte, poveća potrebu za uvozom goriva i ugrozi snabdevanje gorivom i električnom energijom.

Misija je, takođe, upozorila da bi aktivnosti kojima se ugrožava naftna infrastruktura mogle da budu osnov za uvođenje sankcija u skladu sa relevantnim rezolucijama UN.