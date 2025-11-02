UKUSNO I KORISNO: Kakao može pomoći da lakše podnesemo fizički napor

FLAVANOLI iz kakaa - prirodni antioksidansi koji se nalaze i u tamnoj čokoladi, čaju, voću, povrću i crnom vinu - mogu pomoći ljudima srednjih godina da lakše podnesu vežbe umerenog intenziteta i da se brže prilagode fizičkoj aktivnosti.

Biološki aktivni sastojci kakaa imaju blagotvorno dejstvo na krvne sudove, poboljšavaju protok krvi, sprečavaju stvaranje ugrušaka i podržavaju kognitivne funkcije, uključujući pamćenje - a izgleda da mogu biti i saveznik u vežbanju.

Mnogi ljudi u srednjim godinama odustaju od vežbanja već posle nekoliko minuta - ne zato što im nedostaje volja, već zato što telo jednostavno ne prati ritam. Kako godine prolaze, mišići se teže snabdevaju kiseonikom, a proizvodnja energije usporava. Upravo to vodi do osećaja umora i "kiseoničkog deficita" koji čak i umerenu fizičku aktivnost može učiniti napornom.

Zato su naučnici rešili da provere da li bi nešto tako jednostavno, kao što je kakao, moglo da pomogne organizmu da lakše izdrži vežbanje. U studiji u kojoj je ispitan efekat kakaa su učestvovali muškarci i žene uzrasta od 40 do 60 godina, koji uglavnom vode sedenteran način života.

Ispitanici (17 zdravih odraslih) redovno su po dva sata nedeljno vozili bicikl na ergometru. Niko od njih nije pušio, niti je imao srčane, respiratorne ili metaboličke tegobe. Pre testiranja izbegavali su alkohol, kofein i hranu bogatu flavonoidima (poput tamne čokolade, zelenog čaja i bobica).

Tokom prvog dela eksperimenta merena je brzina zamora, razmena gasova i rad pluća. Nakon pet nedelja, učesnici su podeljeni u dve grupe: Jedna je služila kao kontrola, dok je druga tokom nedelju dana uzimala dodatak ishrani sa flavanolima kakaa, po četiri kapsule dnevno (ukupno 400 miligrama, što je doza preporučena za poboljšanje funkcije krvnih sudova). Obe grupe pratile isti režim ishrane.

Posle sedam dana, ispitanici su ponovo testirani na biciklu, pri čemu je grupa koja je uzimala flavanole dobila dozu suplementa oko 45 minuta pre vežbanja. Naučnici su ponovo merili brzinu isporuke kiseonika mišićima, puls i krvni pritisak.

Pokazalo se da su oni koji su uzimali flavanole postizali bolje rezultate - vreme potrebno da se organizam prilagodi naporu smanjeno je sa 40 na 34 sekunde, što je značajna fiziološka razlika. Drugim rečima, to znači da su vežbe postale lakše i manje zamorne.

Istraživači su zaključili da nedelju dana uzimanja obogaćenog ekstrakta kakaa može poboljšati sposobnost organizma da koristi kiseonik tokom vežbi umerenog intenziteta kod odraslih sa normalnim krvnim pritiskom. Međutim, isti efekat nije uočen pri vežbama visokog intenziteta, verovatno zato što doza nije bila dovoljno visoka da bi uticala na brže snabdevanje kiseonikom. Takođe, flavanoli nisu promenili vrednosti krvnog pritiska u mirovanju.

Naučnici napominju i ograničenja studije, pre svega to što je sprovedena samo jedna serija vežbi visokog intenziteta. Ipak, nalazi ukazuju da kakao, posebno u koncentrovanom obliku flavanola, može imati blagotvorno dejstvo na cirkulaciju i izdržljivost tokom umerene fizičke aktivnosti, što ga čini potencijalno korisnim saveznikom za ljude koji tek počinju da uvode vežbanje u svakodnevicu, prenosi "Nejked sajens".

