Promena glasa posle operacije tiroide je privremena

NA specijalizovanim klinikama u Srbiji godišnje se uradi oko 1.500 operacija štitaste žlezde, a kod manje od jedan odsto pacijenata mogu da se jave prateće komplikacije.

Foto: Shutterstock

Od posledica hirurškog lečenja najčešće su krvarenje u operativnoj rani, promuklost, pad nivoa kalcijuma u krvi, trnjenje, kao i retke infekcije i nakupljanje limfne tečnosti pod kožom (seromi) na mestu reza.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Vladan Živaljević, endokrini hirurg Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kaže da se nakon totalnog uklanjanja štitaste žlezde (tiroide), u prostoru gde se ona nalazila vremenom stvara ožiljno tkivo, što se ne smatra komplikacijom, jer ožiljno tkivo prati svaku hiruršku intervenciju:

Foto: Privatna arhiva dr Vladan Živaljević

- To ožiljno tkivo može da bude manje ili više izraženo, jer ožiljak na koži posle operacije nije jedino ožiljno tkivo koje prati operaciju. Ono je možda samo estetski najvažnije. Ožiljno tkivo u loži gde se nalazila štitaste žlezde se nalazi i približava strukture u vratu između kojih se štitasta žlezda nalazila, a to su traheja, jednjak, mišići i veliki krvni sudovi vrata. Ono što je bitno da se istakne je da ovo tkivo ne može da preuzme funkciju štitaste žlezde, jer funkciju štitaste žlezde može da preuzme samo njeno vlastito tkivo, ukoliko štitasta žlezda nije u celini otklonjena.

o Da li je problem ako je ožiljno tkivo veliko?

- Ono postaje komplikacija samo kod pacijenata koji imaju sklonost da prave hipertrofične keloidne ožiljke što nije često, tako da se kod većine rez na vratu već nekoliko nedelja posle operacije gotovo i ne primećuje. Najčešće komplikacije koje se javljaju nakon operacije štitaste žlezde su krvarenje u operativnoj rani, promuklost, pad kalcijuma u krvi i trnjenje i retke infekcije i seromi samog reza na vratu.

Kontrolni pregledi Koliko često bi pacijenti kojima je u celosti uklonjena štitasta žlezda trebalo da idu na kontrole kod endokrinologa i koji pregledi bi trebalo da im se urade? - Pacijenti treba da prvi put provere hormone mesec dana posle operacije. Ukoliko su tada rezultati uredni sledeća kontrola je nakon šest meseci i kasnije jednom godišnje. Ukoliko je na prvoj kontroli supstitucija neadekvatna i doza se koriguje onda se hormoni ponavljaju mesec dana nakon promene doze i tako sve dok se ne postigne adekvatna terapija, a dalje kontrole su jednom godišnje. Međutim ovo pravilo ne važi ako su pacijenti operisani zbog malignog oboljenja jer se tada tiroksin ne nadoknađuje samo koliko je dovoljno nego i malo više od toga a kontrole su češće.

o Na koji način se uklanjanje štitaste žlezde odražava na funkciju glasnih žica i disajnih puteva?

- Svaka operacija štitaste žlezde nosi rizik od promene glasa posle operacije zbog traume koju u toku operacije trpi rekurentni latingealni živac koji inerviše glasne žice. Da bi se smanjila učestalost ove komplikacije danas se prilikom operacija štitaste žlezde koristi neuromonitoring ovog živca. Ali, i pored toga nakon operacije može da dođe do promene u glasu kao posledica presecanja živca ili njegove termičke traume, a češće zbog istezanja prilikom same operacije kada se mobiliše štitasta žlezda. Ove promene sa glasom su najčešće prolazne prirode i stanje se poparvlja u par nedelja ili meseci nakon operacije. Samo ožiljno tkivo nakon operacije u maloj meri može dovesti do delovanja na rekurentni laringealni živac i nema velikog uticaja na glas kod operisanih pacijenata.

Foto Shutterstock

o Koje su najčešće fiziološke promene koje se dešavaju u organizmu nakon totalnog odstranjivanja tiroide?

- Nakon totalne tiroidekotmije u organizmu se ne očekuju bilo kakve fiziološke promene, jer se počinje sa nadoknadom tiroksina, hormona koji produkuje štitaste žlezda, a koji se uzima u vidu tableta. Obično se uzima jedna tableta dnevno, ujutru, pola sata pre doručka. Nije neophodno da se sa nadokanadom tiroksina počne prvog dana nakon operacije, jer je njegov život dovoljno dugačak, da postoje rezerve u krvi a da se to ne oseti i 10 do 15 dana, ali naravno da ne treba toliko čekati da bi se sa njegovom nadoknadom krenulo. Kod pacijenata kod kojih se ne unosi tiroksin nakon totalne tiroidekotmije, otprilike mesec dana posle operacije, javljaju se znaci hipotiroidizma, a najčešće umor, pospanost, otoci i usporeni refleksi.

o Šta ako hormonska terapija nije odgovarajuća, koje simptome pacijent može da primeti?

- Nakon operacije štitaste žlezde se brzo i komforno uspostavi metabolički efekat, kao da pacijent i nije operisan. Mlade žene rađaju zdravu decu, a vrhunski sportisti osvajaju i zlatne olimpijske medalje. Samo doziranje jeste individualno, ali kod najvećeg broja pacijenata dnevna doza tiroksina se obezbeđuje jednom tabletom od 100 mikrograma. U slučaju da je to nedovoljno javljaju se umor, pospanost, otoci i tada se u laboratorijskim analizama ustanovi povišen TSH pa se doza tiroksina poveća. Ukoliko je doza tiroksina veća od potrebne mogu da se jave ubrzan rad srca, znojenje, gubitak u telesnoj težini i tada se u hormonskim analizma uglavnom ustanovi snižen TSH, a dnevnu dozu tiroksina treba smanjiti. Ali, sve u svemu kod najvećeg broja operisanih se brzo uspostavi adekvatna supstituciona doza tiroksina.