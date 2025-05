ČAŠA, DO DVE, SAMO UZ OBROK Oprezno sa pićem: Previše alkohola povećava rizik od razvoja dijabetesa

VIŠE različitih naučnih studija koje su obuhvatile više od 1,9 miliona ispitanika pokazale su da umerena konzumacija alkohola (do 14 grama dnevno) može smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, posebno kod žena.

Foto Shutterstock

Međutim, konzumacija iznad 63 grama dnevno povezana je s povećanim rizikom. Takođe, studija ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) pokazala je da žene koje konzumiraju osam do 14 pića nedeljno imaju niži rizik od razvoja dijabetesa u poređenju sa onima koje piju manje od jednog pića nedeljno.

Slični nalazi su objavljeni u članku na Harvard Health Publishing gde se navodi da su osobe koje su konzumirale do jednog pića dnevno imale 17 odsto manji rizik od razvoja dijabetesa, dok su one koje su konzumirale jedno do dva pića dnevno imale 26 procenta manji rizik.

Kada je reč o onima koji su oboleli od dijabetesa, u smernicama Američkog udruženja za dijabetes (ADA) preporučuje se pre svega ograničenje unosa alkohola. Oni kažu da žene ne bi trebalo da konzumiraju više od jednog pića dnevno, a muškarci ne više od dva. Alkohol bi trebalo konzumirati uz obrok, kako bi se smanjio rizik od hipoglikemije. Važno je redovno proveravati nivo šećera u krvi pre i nakon konzumacije alkohola. Treba izbegavati alkoholna pića koja sadrže visok nivo šećera, poput koktela i likera.